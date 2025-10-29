«Свадьба на горизонте»: Аврора Киба высказалась о торжестве с Григорием Лепсом
Аврора Киба провела общение с подписчиками в личном блоге и ответила на их вопросы.
Один из пользователей спросил, когда состоится свадьба Кибы с исполнителем хита «Рюмка водки на столе». На что юная невеста Лепса дала весьма интересный ответ.
«Свадьба на горизонте. А горизонт — это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения», — процитировала девушка.Помимо этого, Аврора выполнила просьбу подписчиков и опубликовала ранее не встречавшееся в её блоге совместное фото с певцом. На снимке, который сделали во время застолья, Киба одета в платье с глубоким вырезом, а Лепс — в полосатую рубашку и клетчатый пиджак.
На вопрос о друзьях в шоу-бизнесе юная невеста ответила, что у неё нет в этой сфере близких подруг. По её словам, лучшая подруга не связана с индустрией развлечений, и она сама не стремится заводить там близких друзей.