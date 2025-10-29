«Свадьба на горизонте»: Аврора Киба высказалась о торжестве с Григорием Лепсом

29 октября 2025, 22:31

Аврора Киба ответила на вопрос о свадьбе с Григорием Лепсом

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Аврора Киба провела общение с подписчиками в личном блоге и ответила на их вопросы.





Один из пользователей спросил, когда состоится свадьба Кибы с исполнителем хита «Рюмка водки на столе». На что юная невеста Лепса дала весьма интересный ответ.



«Свадьба на горизонте. А горизонт — это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения», — процитировала девушка.