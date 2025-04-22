Жених Дайнеко подал встречный иск к бывшей супруге, чтобы видеться с детьми

Виктория Дайнеко и Беркели Овезов (Фото: ВКонтакте, @victoria.daineko)
Жених певицы Виктории Дайнеко бизнесмен Беркели Овезов подал встречный иск к бывшей жене. Он просит суд разрешить ему общаться и видеться с детьми.
Сегодня состоялось судебное заседание по иску экс-супруги Овезова: она требует лишить бизнесмена родительских прав. По словам адвоката жениха Дайнеко Виктории Шакиной, лишение родительских прав применяется, когда родитель не воспитывает и не содержит детей. Этого нельзя сказать про Овезова.
Напомним, что Беркели Овезов сделал предложение Виктории Дайнеко 15 марта. Пара вместе несколько лет. Дайнеко рассказывала, что откажется от традиционных свадебных традиций.
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«Он замечательный отец, и мы представили суду все доказательства, подтверждающие, что, несмотря на наличие небольшой задолженности, он на протяжении всех шести лет после расторжения брака активно участвует в жизни детей и помогает им финансово», — цитирует слова адвоката «СтарХит».По словам Шакиной, сейчас дети ограничены в общении с отцом.
Напомним, что Беркели Овезов сделал предложение Виктории Дайнеко 15 марта. Пара вместе несколько лет. Дайнеко рассказывала, что откажется от традиционных свадебных традиций.
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Анастасия Чубина