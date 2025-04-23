Виктория Дайнеко раскрыла, какой подарок получила ее дочь от Игоря Матвиенко

Виктория Дайнеко (Фото: Инстаграм* @victoriadaineko)
Певица Виктория Дайнеко рассказала, что ее дочь получила подарок от композитора Игоря Матвиенко. Артистку процитировал журнал «7Дней».
Виктория долгое время скрывала наследницу от общественности, пока та не вышла на сцену музыкального шоу вместе с ней. Со слов Дайнеко, девочка захотела повторить успех мамы и начать строить карьеру певицы. Дочь исполнительницы хита «Сотри его из memory» уже скоро представит композицию «Белые кораблики», написанную Игорем Матвиенко. Композитор встречался с ней, и девочка лично попросила его о подарке.
Певица подчеркнула, что очень ждет премьеру.
Ранее сообщалось, что жених певицы Виктории Дайнеко бизнесмен Беркели Овезов подал встречный иск к бывшей жене. Он просит суд разрешить ему общаться и видеться с детьми.
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«Однажды Лиза сказала Матвиенко, что хочет записать свою песню, как мама, и спустя пару месяцев он написал для нас дуэтную песню!», — призналась Дайнеко.
Певица подчеркнула, что очень ждет премьеру.
Ранее сообщалось, что жених певицы Виктории Дайнеко бизнесмен Беркели Овезов подал встречный иск к бывшей жене. Он просит суд разрешить ему общаться и видеться с детьми.
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Ольга Енгалычева