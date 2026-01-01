«Я тут ни при чём»: Виктория Боня ответила на слухи о романе с Сергеем Косенко

01 января 2026, 13:41

Боня прокомментировала обвинения после новости о разводе Косенко

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня прокомментировала в соцсетях слухи о якобы романтических отношениях с блогером Сергеем Косенко, который накануне Нового года объявил о разводе с супругой Сашей Беляковой.