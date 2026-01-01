«Я тут ни при чём»: Виктория Боня ответила на слухи о романе с Сергеем Косенко
Виктория Боня прокомментировала в соцсетях слухи о якобы романтических отношениях с блогером Сергеем Косенко, который накануне Нового года объявил о разводе с супругой Сашей Беляковой.
После новости о расставании в сети сразу появились предположения, что причиной разрыва могла стать Боня, однако сама она эти домыслы категорически опровергла.
В видеообращении в своём Telegram-канале Виктория заявила, что знакома с Косенко много лет и между ними исключительно дружеские отношения. По её словам, каждый раз, когда рядом с ней появляется мужчина, ему автоматически приписывают статус возлюбленного, но в данном случае это не соответствует действительности.
Боня подчеркнула, что решение о расставании Сергей и Саша приняли совместно ещё несколько месяцев назад, а объявить о нём решили только сейчас. Она также добавила, что на данный момент свободна, её сердце никем не занято, а сама она чувствует себя счастливой.
Отдельно Виктория пояснила, что действительно проводит время с Косенко, однако это связано лишь с общим увлечением сёрфингом. Никаких романтических отношений между ними, по её словам, нет — по крайней мере, сейчас.
