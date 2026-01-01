За букетами — страх и контроль: бывшая бойфренда Вали Карнавал рассказала о токсичном романе
Бывшая девушка нынешнего бойфренда Вали Карнавал Аргишти Эвояна выступила с жёсткими обвинениями в его адрес.
Юлия Дорофеева заявила в соцсетях, что состояла с ним в крайне токсичных отношениях, сопровождавшихся абьюзом, угрозами и тотальным контролем.
По словам девушки, за внешними жестами внимания — роскошными букетами и подарками — скрывалось пугающее поведение. Дорофеева утверждает, что жила в постоянном страхе: Эвоян якобы угрожал ей и её семье расправой в случае попытки разрыва.
Юлия также рассказала, что мужчина следил за ней, используя скрытые маячки, которые, по её словам, были спрятаны даже в косметических средствах. Кроме того, он, как утверждает блогерша, портил имущество в её салоне, когда она пыталась прекратить отношения.
Дорофеева отметила, что в 2023 году Аргишти развёлся и на протяжении нескольких лет добивался её, однако позже неожиданно переключился на Валю Карнавал. О романе блогерши с Эвояном ранее сообщал Super.
