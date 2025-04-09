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Думала, что ангина: Сабина Пантус полгода лечила рак антибиотиками. Как живет профайлер Первого канала после страшного диагноза?

Сабина Пантус (фото: Instagram* / sabinapantus)

Сабина Пантус (фото: Instagram* / sabinapantus)

Профайлер и телеведущая Сабина Пантус, хорошо знакомая зрителям Первого канала, столкнулась с тяжёлым диагнозом — раком. Узнав о болезни, она решила не замыкаться в себе, а говорить об этом открыто. Так Сабина стремится вдохновить других на борьбу и дать надежду тем, кто оказался в похожей ситуации. Как сейчас живет девушка, расскажет «Радио 1».

Диагноз рак: с чего все началось


Всё началось неожиданно — с пустяковой боли в горле, на которую она даже не обратила внимания. С детства привыкшая к ангинам, Сабина спокойно принимала антибиотики и полоскала горло, уверенная, что всё скоро пройдёт. Но со временем симптомы только усиливались: увеличились лимфоузлы под челюстью, голос стал дрожать, а в зеркале она едва узнавала собственное лицо.

Лишь в августе 2024 года, преодолев страх и сомнения, она решилась на гистологическое исследование. Диагноз оказался тяжёлым — плоскоклеточная карцинома.

«В июне я начала лечиться, потом мне назначили антибиотики. После месяца антибиотиков я четко понимала, что я перепробовала все. Это не ангина. Я пошла к лору и говорю: "Давайте возьмем гистологию"», — рассказала телеведущая.

Сабина Пантус (фото: Instagram* / sabinapantus)

Сабина признаётся: сначала она перечитывала медицинское заключение снова и снова, будто надеясь, что это ошибка. Но затем собралась с силами и уже через пару недель легла в больницу. Начался изнуряющий курс химиотерапии. Лечение онкологии стало настоящим испытанием: отёки, странный металлический вкус во рту, неконтролируемая слюна и полное ощущение, что тело отказывается слушаться.

«Лысая голова — это меньшая проблема, это когда у тебя половина тела не работает, во рту каша, разговаривать ты учишься заново. На текущий момент у меня четыре химии, две операции и завтра пятая химия», — поделилась Пантус.

Как Сабина Пантус справляется с болезнью


Несмотря на всё это, Сабина Пантус не теряет веру. В интервью и постах она откровенно рассказывает, как проходит лечение от рака, делится своим состоянием, эмоциями и мыслями. В этом ей помогает Telegram-канал, который стал не просто способом общения, а настоящим окном в мир. Здесь она остаётся собой — сильной, искренней и живой.

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Сабина делится не только страхами, но и радостными моментами. При этом призналась, что жалость со стороны близких порой только раздражает: ей тяжело ощущать себя слабой, ведь всю жизнь она привыкла держать всё под контролем.

«Не надо причинять мне добро. Если у меня будет запрос, я напишу, что у меня он есть. Когда из меня начинали делать немощную… Нет, с одной стороны, это, конечно, нужно. Когда ты не можешь подняться, когда у тебя нет сил. А с другой стороны, я очень сильно бесилась! Испытывала очень сильное раздражение. Я понимала, близкие люди обо мне заботятся, но я и так себя немощной ощущаю, а мне это несвойственно», — рассказала Сабина.

В прошлом она с лёгкостью разоблачала ложь на телевидении, помогала другим распутывать сложные жизненные истории, но теперь сама учится просить о помощи — и это, пожалуй, самый сложный урок в её жизни.

Сабина Пантус (фото: Instagram* / sabinapantus)

Сабина Панутс: вера в лучшее


Недавно Сабина выложила в соцсети фотографию, на которой запечатлена в одном нижнем белье. По её словам, этот снимок — не про тело, а про принятие себя и честность перед собой и другими.

«Я наконец-то стала любоваться своим отражением в зеркале. Вчера, по пути на Орлиную полку мне захотелось наконец-то купить комплект белья по размеру — и не спортивный топ, а что-то красивое. И это так классно ощущать свое пробуждение! И столь же важно не пропустить эти изменения… Купить этот комплект белья… Сделать красивое фото… Или просто посмотреть в зеркало. Увидеть и почувствовать себя вновь красивой!» — подчеркнула девушка.

Сейчас её дом — это место, где каждый предмет имеет значение. На кухне свистит старый чайник из Новосибирска — города, где прошло её детство. В вазах стоят живые цветы — тюльпаны, пионы — как напоминание о том, что жизнь продолжается. А на холодильнике висят разноцветные стикеры с надписями: «Ты справишься», «Сегодня хороший день», «Ты красивая». Каждое утро она читает их, чтобы набраться сил для нового дня.

Кто такая Сабина Пантус


Сабина Пантус родилась 4 марта 1982 года в Баку, но выросла в Новосибирске. В 2004 году она переехала в Москву и начала стремительно развиваться в профессии.

Психолог, профайлер, полиграфолог — она стала известной благодаря телепередачам, в которых с точностью разоблачала ложь. Её харизма, острый ум и запоминающаяся внешность сделали её любимицей публики.

Сабина Пантус (фото: Instagram* / sabinapantus)

Но за экранным образом уверенной в себе женщины скрывается заботливая мама двоих сыновей, которая тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. До болезни её дни были расписаны по минутам — съёмки, консультации, встречи.

Теперь её жизнь изменилась: палаты, домашние стены, борьба. Но Сабина не сдаётся. Она продолжает идти вперёд — несмотря ни на что.

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#болезни
Сын Надежды Кадышевой готов отказаться от родительских прав на ребенка за несколько десятков млн рублей
Вторая жена сына Кадышевой обвинила его в шантаже
09 апреля 2025, 14:24

Надежда Кадышева с Сыном Григорием Костюком (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Вторая жена сына Надежды Кадышевой Григория Костюка заявила, что он требует деньги за отказ от родительских прав на ребёнка, которого никогда не видел.
Костюк бросил беременную Габриеллу Мерман в Дубае. Мужчина не общается с сыном, финансово не помогает, но и отказываться от родительских прав не спешит.

«Когда мы общались с его адвокатом, он сказал нам такую вещь. Мол, 10 миллионов мало, 100 — наверное, вы не дадите. А вот за что-то между Гриша готов отказаться от родительских прав. Для него это бизнес. Костюк готов пойти на что угодно ради денег», — рассказала Габриелла в беседе с порталом StarHit.

Она отметила, что лишить отца родительских прав можно, если он является психически больным, наркоманом или не платит алименты. Так, в случае перечисления хотя бы тысячи рублей лишить прав мужчину уже невозможно.

По словам Габриеллы, в суде Георгий предоставил справку о том, что он работает в театре «Золотое кольцо». Ему назначили алименты на сумму 15 тысяч рублей.

Тем не менее женщина планирует бороться и далее по примеру первой супруги Костюка, которой удалось лишить его родительских прав.

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Связь с Ларисой Гузеевой и рождение сына, с которым он так не успел познакомиться: наследие Никиты Михайловского
09 апреля 2025, 14:20

Никита Михайловский в роли Романа (Фото: кадр из х/ф «Вам и не снилось...»)

Никиту Михайловского называли гением импровизации, талантливым художником и многообещающим режиссёром. Среди сверстников он казался необычайно мудрым, получил прозвище «дедушка». Казалось, он спешил жить — будто знал, что ему отпущено совсем немного.
8 апреля 1991 года Никита отпраздновал 27-летие. Спустя всего пару недель — по одним источникам 21-го, по другим 24 апреля — его не стало. Он ушёл на расцвете, влюблённый, только что обвенчавшийся с художницей Катей, и так и не узнав, что у него есть сын. Всего за 27 лет Михайловский снялся в 19 фильмах, организовал несколько художественных выставок и стал отцом. Его главной ролью считается образ Ромы в фильме «Вам и не снилось…». Он был дважды женат, у него родилась дочь Софья, а о существовании сына Сергея он так никогда и не узнал…

Интересно, что в оригинальной повести Галины Щербаковой Рома погибает, выпав из окна, но концовку переписали — герой выживает. В жизни, увы, переписать сценарий невозможно. Всё, что остаётся — вспоминать, каким был этот яркий, рано ушедший артист.

Съёмки с пелёнок

Михайловский вырос в творческой семье: мама была моделью, отец — режиссёром. После развода матери он рос с отчимом Виктором Сергеевым — будущим директором «Ленфильма», которого долгое время считал своим родным отцом. Сергеев относился к нему как к сыну.

«Он был очень трогательным и отзывчивым человеком. Как-то он вернулся с улицы без курточки, хотя было уже достаточно холодно. Когда я начал выяснять, в чем дело, он рассказал, что отдал ее какому-то плохо одетому мальчишке, посчитал, что ему она нужнее», — рассказывал Сергеев.

Никита дебютировал в пятилетнем возрасте, благодаря отчиму снявшись в фильме «Ночь на 14-й параллели». Позже были «Пятерка за лето», «Объяснение в любви», «Дети как дети». Мама помогала развивать его карьеру, устроив в престижное модельное агентство Петербурга.

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Взлёт и трагедия

В 16 лет Никита пережил тяжёлую утрату — умерла мама. В тот же год вышел фильм «Вам и не снилось…», который сделал его всесоюзной звездой. Картина о подростковой любви собрала 26 миллионов зрителей, а Михайловский поразил своей искренностью и глубиной.

«Мы рыдали — он был совершенством! — вспоминал сценарист. — Казалось, что юный 16-летний подросток знает о любви больше, чем его замужняя партнерша. Он не актерствовал, он просто жил в кадре, пропуская через себя все эмоции своего героя, буквально перерождаясь в него».

После успеха он поступил в ЛГИТМиК, но вскоре его стала тяготить слава. Он ушёл в андеграунд, основал студию «Театр-Театр», позже начал обучаться режиссуре, но совмещать учёбу, съёмки и бурную жизнь не получалось. Учёбу он оставил, продолжил сниматься и зарабатывать, хоть часто роли его ограничивали. Его последней работой стала роль в фильме «Палач».

Михалковский. (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

О любви и выборе

Однажды он всерьёз собрался вступить в фиктивный брак — хотел помочь девушке с пропиской. Ею оказалась Лариса Гузеева. Отчим был против, и история не состоялась. Никита же был человеком влюбчивым, его окружали женщины, и каждая мечтала быть рядом с ним. Серьёзные чувства у него вспыхнули к актрисе Татьяне Кузнецовой. Она вспоминала, как он встречал её в аэропорту, дарил духи, и как не испытывала к нему ревности — только тепло.

Краткосрочный брак и дочь

Анастасия Сорочан — актриса, позже модельер — покорила Никиту с первого взгляда. Их брак был молниеносным, возможно, из-за её беременности. В 1986 году у пары родилась дочь Соня. Молодая семья сначала жила у матери Анастасии, позже переехала к Никите, но жажда реализации угнетало семейную жизнь. Брак быстро дал трещину, Анастасия с дочкой переехала в Москву, а Никита навещал ребёнка.

Новая любовь и мечта о семье

На съёмках «Эсперансы» он познакомился с художницей по костюмам Катей. Вскоре они стали неразлучны, Катя подружилась с его дочкой, а Никита понял — перед ним женщина всей его жизни. Он сделал предложение, и у них появилась настоящая семья. Катя создала уют, а Никита занялся живописью — его работы выставлялись в Петербурге и даже Лондоне. Вырученные средства он жертвовал на благотворительность.

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Болезнь и прощание

После выставки у Михайловского начались проблемы со здоровьем — слабость, недомогание. Думали, ангина, лечили антибиотиками. Диагноз — лейкемия — прозвучал слишком поздно. На операцию собирали деньги всем миром. Супруги улетели в Великобританию, была короткая ремиссия… но болезнь вернулась.

Понимая, что дни сочтены, Никита вернулся в Россию. Он держался до конца бодро, будто собирался в отпуск, а не навсегда прощался…

Наследие

После себя он оставил 19 фильмов, сотни картин, дочь и ещё одного ребёнка, о котором не знал. Лишь спустя годы стало известно о его сыне Сергее — сокурсница Никиты родила мальчика, но рассказала ему правду только когда тому исполнилось 16.

«Я не знаю этой девочки, кто-то из сокурсниц вырастил мальчика. Сам Никита о сыне не слышал. Когда Сереже было 16 лет, мама ему рассказала, кто настоящий папа», — разъяснила Каверзина.
Сергей перебрался в Петербург, подружился с сестрой Соней, и теперь они — семья. А вдова Михайловского Катя позже переехала в Англию, вновь вышла замуж, родила троих детей. Но говорить о Никите она по-прежнему не может — слишком больно. С ним она мечтала прожить всю жизнь.

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Владимир Вдовиченков купил особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей
09 апреля 2025, 13:51

Фото: iStock/YKvision

Элитный особняк блогера Анастасии Ивлеевой в коттеджном посёлке «Старый Свет» в Истринском районе Подмосковья купил артист Владимир Вдовиченков за 120 млн рублей. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, сделку совершили в конце марта. Теперь двухэтажный особняк площадью 364 квадратных метра на 15 сотках земли принадлежит Вдовиченкову и его возлюбленной Елене Лядовой.

Отмечается, что собственность ранее оценивалась в 150 миллионов рублей, но Ивлеева из-за долгов вынуждена была уступить потенциальному покупателю 30 миллионов.

Особняк Ивлеева забрала у Элджея при расставании. Ему же достались «Хаммер H2» и BMW i8.

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«Ее достали из нафталина»: общественники требуют не пускать Анфису Чехову в Госдуму
Общественники требуют не пускать Чехову, Волочкову и Водонаеву в Госдуму
09 апреля 2025, 13:46

Анфиса Чехова (фото: Instagram* / achekhova)

Общественные деятели выступили с инициативой ограничить доступ к Госдуме для ряда знаменитостей, включая Анастасию Волочкову, Анфису Чехову и Алену Водонаеву, сообщает NEWS.ru.
Депутат Брянской областной думы и представитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выразил обеспокоенность тем, что известные личности периодически появляются в парламенте. Поводом для его заявления стали недавние слова Анфисы Чеховой, предложившей заменить слово «брак» на более позитивный термин.

«Можно сказать, что у Анфисы Чеховой нет популярности никакой, ее достали откуда-то из нафталина. Что не партия на ней пиарится, а скорее она на партии», — сказал Иванов.

Депутат считает, что такие фигуры подрывают авторитет Госдумы, и предложил официально ограничить доступ к её стенам для звезд шоу-бизнеса, Особенно негативно, по его мнению, на имидж парламента влияют Волочкова, Чехова и Водонаева.

«Надо запрещать выдавать пропуск в Госдуму бывшим звездам, которые были замечены в антидуховных проектах, например, "Секс с Анфисой Чеховой". Подобные шаги подрывают доверие к политическим институтам и нивелируют серьезность обсуждаемых проблем», — заключил Иванов.

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«Свет моей души»: Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына
Анна Заворотнюк родила сына и назвала его Марсель
09 апреля 2025, 13:42

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)

Звездная дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна родила сына. Девушка опубликовала трогательные кадры в соцсетях. Источники сообщают, что мальчика назвали Марселем.
«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — написала Анна Заворотнюк, добавив к записи звездочки.

Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk

Пользователи сети уже отреагировали на радостную новость и поздравляют Анну с пополнением.

«Пусть малыш растет здоровым и счастливым!»; «Будьте счастливы, здоровы и любимы во все времена!»; «Божееееееее поздравляю Вас», — написали юзеры.

До родов поклонники Анны Заворотнюк отмечали, что она внешне изменилась. Аудитория подчеркивала очарование девушки и ее сходство с мамой.

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