Думала, что ангина: Сабина Пантус полгода лечила рак антибиотиками. Как живет профайлер Первого канала после страшного диагноза?

Сабина Пантус (фото: Instagram* / sabinapantus)
Профайлер и телеведущая Сабина Пантус, хорошо знакомая зрителям Первого канала, столкнулась с тяжёлым диагнозом — раком. Узнав о болезни, она решила не замыкаться в себе, а говорить об этом открыто. Так Сабина стремится вдохновить других на борьбу и дать надежду тем, кто оказался в похожей ситуации. Как сейчас живет девушка, расскажет «Радио 1».
Диагноз рак: с чего все началось
Всё началось неожиданно — с пустяковой боли в горле, на которую она даже не обратила внимания. С детства привыкшая к ангинам, Сабина спокойно принимала антибиотики и полоскала горло, уверенная, что всё скоро пройдёт. Но со временем симптомы только усиливались: увеличились лимфоузлы под челюстью, голос стал дрожать, а в зеркале она едва узнавала собственное лицо.
Лишь в августе 2024 года, преодолев страх и сомнения, она решилась на гистологическое исследование. Диагноз оказался тяжёлым — плоскоклеточная карцинома.
«В июне я начала лечиться, потом мне назначили антибиотики. После месяца антибиотиков я четко понимала, что я перепробовала все. Это не ангина. Я пошла к лору и говорю: "Давайте возьмем гистологию"», — рассказала телеведущая.
Сабина Пантус (фото: Instagram* / sabinapantus)
Сабина признаётся: сначала она перечитывала медицинское заключение снова и снова, будто надеясь, что это ошибка. Но затем собралась с силами и уже через пару недель легла в больницу. Начался изнуряющий курс химиотерапии. Лечение онкологии стало настоящим испытанием: отёки, странный металлический вкус во рту, неконтролируемая слюна и полное ощущение, что тело отказывается слушаться.
«Лысая голова — это меньшая проблема, это когда у тебя половина тела не работает, во рту каша, разговаривать ты учишься заново. На текущий момент у меня четыре химии, две операции и завтра пятая химия», — поделилась Пантус.
Как Сабина Пантус справляется с болезнью
Несмотря на всё это, Сабина Пантус не теряет веру. В интервью и постах она откровенно рассказывает, как проходит лечение от рака, делится своим состоянием, эмоциями и мыслями. В этом ей помогает Telegram-канал, который стал не просто способом общения, а настоящим окном в мир. Здесь она остаётся собой — сильной, искренней и живой.
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Сабина делится не только страхами, но и радостными моментами. При этом призналась, что жалость со стороны близких порой только раздражает: ей тяжело ощущать себя слабой, ведь всю жизнь она привыкла держать всё под контролем.
«Не надо причинять мне добро. Если у меня будет запрос, я напишу, что у меня он есть. Когда из меня начинали делать немощную… Нет, с одной стороны, это, конечно, нужно. Когда ты не можешь подняться, когда у тебя нет сил. А с другой стороны, я очень сильно бесилась! Испытывала очень сильное раздражение. Я понимала, близкие люди обо мне заботятся, но я и так себя немощной ощущаю, а мне это несвойственно», — рассказала Сабина.
В прошлом она с лёгкостью разоблачала ложь на телевидении, помогала другим распутывать сложные жизненные истории, но теперь сама учится просить о помощи — и это, пожалуй, самый сложный урок в её жизни.
Сабина Пантус (фото: Instagram* / sabinapantus)
Сабина Панутс: вера в лучшее
Недавно Сабина выложила в соцсети фотографию, на которой запечатлена в одном нижнем белье. По её словам, этот снимок — не про тело, а про принятие себя и честность перед собой и другими.
«Я наконец-то стала любоваться своим отражением в зеркале. Вчера, по пути на Орлиную полку мне захотелось наконец-то купить комплект белья по размеру — и не спортивный топ, а что-то красивое. И это так классно ощущать свое пробуждение! И столь же важно не пропустить эти изменения… Купить этот комплект белья… Сделать красивое фото… Или просто посмотреть в зеркало. Увидеть и почувствовать себя вновь красивой!» — подчеркнула девушка.
Сейчас её дом — это место, где каждый предмет имеет значение. На кухне свистит старый чайник из Новосибирска — города, где прошло её детство. В вазах стоят живые цветы — тюльпаны, пионы — как напоминание о том, что жизнь продолжается. А на холодильнике висят разноцветные стикеры с надписями: «Ты справишься», «Сегодня хороший день», «Ты красивая». Каждое утро она читает их, чтобы набраться сил для нового дня.
Кто такая Сабина Пантус
Сабина Пантус родилась 4 марта 1982 года в Баку, но выросла в Новосибирске. В 2004 году она переехала в Москву и начала стремительно развиваться в профессии.
Психолог, профайлер, полиграфолог — она стала известной благодаря телепередачам, в которых с точностью разоблачала ложь. Её харизма, острый ум и запоминающаяся внешность сделали её любимицей публики.
Сабина Пантус (фото: Instagram* / sabinapantus)
Но за экранным образом уверенной в себе женщины скрывается заботливая мама двоих сыновей, которая тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. До болезни её дни были расписаны по минутам — съёмки, консультации, встречи.
Теперь её жизнь изменилась: палаты, домашние стены, борьба. Но Сабина не сдаётся. Она продолжает идти вперёд — несмотря ни на что.
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