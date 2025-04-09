Думала, что ангина: Сабина Пантус полгода лечила рак антибиотиками. Как живет профайлер Первого канала после страшного диагноза?

Профайлер и телеведущая Сабина Пантус, хорошо знакомая зрителям Первого канала, столкнулась с тяжёлым диагнозом — раком. Узнав о болезни, она решила не замыкаться в себе, а говорить об этом открыто. Так Сабина стремится вдохновить других на борьбу и дать надежду тем, кто оказался в похожей ситуации. Как сейчас живет девушка, расскажет «Радио 1».