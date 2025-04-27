«Временные трудности»: победительница «Холостяка» Дарья Клюкина призналась, что испытывала сложности после родов

Дарья Клюкина (Фото: Инстаграм* @klyukina_d)
Победительница «Холостяка» и модель Дарья Клюкина призналась, что в первые дни материнства она испытывала трудности.
Клюкина уже пять лет состоит в браке с Владимиром Чоповым, топ-менеджером «Газпром-Медиа». В апреле 2024 года у пары появился малыш. Супруги назвали первенца Александром. Недавно мальчик отметил свой первый день рождения.
Дарья открыто рассказывает о материнстве. Накануне раз она раскрыла, как складывались ее отношения с маленьким Александром после его появления на свет. Со слов Клюкиной, она не понимала, как распланировать свой день, а что поручить няне.
Дарья Клюкина с сыном Александром (Фото: Инстаграм* @klyukina_d)
Дарья уточнила, что ее наполняют энергией и любимые привычки. Теперь у нее появилась и новая — собираться на кухне с супругом и малышом.
Читайте также:
«Это очень плохая политика»: Лепс заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть равноправия
«Еще покажет всем небо в алмазах»: Алена Кравец предупредила Наташу Королеву насчет невестки
Бывшая жена Паши Техника анонсировала выход новых треков рэпера
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья открыто рассказывает о материнстве. Накануне раз она раскрыла, как складывались ее отношения с маленьким Александром после его появления на свет. Со слов Клюкиной, она не понимала, как распланировать свой день, а что поручить няне.
«Сейчас уже быт налажен. Усталость бывает, безусловно, особенно когда сложные периоды, такие как прорезывание зубов. Настраиваю себя, что это временные трудности. Всегда хорошо прогуляться, провести время только вдвоем с любимым человеком, встретиться с друзьями, уделить себе время», — откровенничала победительница «Холостяка» в соцсетях.
Дарья Клюкина с сыном Александром (Фото: Инстаграм* @klyukina_d)
Дарья уточнила, что ее наполняют энергией и любимые привычки. Теперь у нее появилась и новая — собираться на кухне с супругом и малышом.
«А привычек разных много, некоторые из них: проводить время только вдвоем с мужем, утренний кофе, слушать музыку в машине в проводных наушниках, как будто это очень личное и ты не хочешь этим делиться», — подчеркнула модель.
Читайте также:
«Это очень плохая политика»: Лепс заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть равноправия
«Еще покажет всем небо в алмазах»: Алена Кравец предупредила Наташу Королеву насчет невестки
Бывшая жена Паши Техника анонсировала выход новых треков рэпера
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева