«Лева играет уже на фортепиано немножко»: Лиза Арзамасова о воспитании детей
Лиза Арзамасова объявила, что поддержит детей, если те решат стать артистами
Ставшая в прошлом году мамой во второй раз Лиза Арзамасова рассказала Super о воспитании детей.
Звезда «Папиных дочек» призналась, что ее 3-летний сын Лева уже пытается освоить музыкальный инструмент.
«Лева играет уже на фортепиано немножко, двумя пальцами, поет при этом», — откровенничала жена Ильи Авербуха.
Арзамасова уточнила, что пока в отношении склонностей наследников берет на себя задачу наблюдателя, дабы потом помочь им развить лучшие качества. При этом актриса не возражает, чтобы ее дети впоследствии пошли по ее стопам.
«Если бы мои дети захотели связать свою жизнь с кино и с театром, я бы им сказала: «Дерзайте! И удачи вам и вдохновения на этом интересном пути», — сказала возлюбленная фигуриста.
Ранее Лиза Арзамасова показала умилительное фото с дочерью Лией.
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