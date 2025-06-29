«Лева играет уже на фортепиано немножко»: Лиза Арзамасова о воспитании детей

29 июня 2025, 11:42

Лиза Арзамасова объявила, что поддержит детей, если те решат стать артистами

Лиза Арзамасова (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

Ставшая в прошлом году мамой во второй раз Лиза Арзамасова рассказала Super о воспитании детей.





Звезда «Папиных дочек» призналась, что ее 3-летний сын Лева уже пытается освоить музыкальный инструмент.





«Лева играет уже на фортепиано немножко, двумя пальцами, поет при этом», — откровенничала жена Ильи Авербуха.

«Если бы мои дети захотели связать свою жизнь с кино и с театром, я бы им сказала: «Дерзайте! И удачи вам и вдохновения на этом интересном пути», — сказала возлюбленная фигуриста.