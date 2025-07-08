Светлана Иванова объяснила отказ сниматься в любовных сценах

08 июля 2025, 19:50

Светлана Иванова (фото: Telegram @artistkaivanova)

Светлана Иванова объяснила, почему отказывается сниматься в любовных сценах. Актриса дала интервью изданию «Атмосфера».





Иванова сейчас является одной из популярных российских актрис, которая снимается как в полнометражных картинах, так и в сериалах. Все они предполагают наличие различных сцен, в том числе откровенных. На этот счёт у звезды принципиальная позиция





«Я принимаю участие в откровенных сценах, если это помогает рассказать историю и раскрывает мою героиню с драматургически нужной стороны. Для меня это не самые комфортные сцены, но они не всегда подразумевают обнажение», – отметила Иванова.

«Мне кажется, что очень часто обнажение используется ради обнажения, а не ради глубины, чего хотелось бы любому артисту», – подчеркнула актриса.