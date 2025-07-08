Светлана Иванова объяснила отказ сниматься в любовных сценах
Светлана Иванова объяснила, почему отказывается сниматься в любовных сценах. Актриса дала интервью изданию «Атмосфера».
Иванова сейчас является одной из популярных российских актрис, которая снимается как в полнометражных картинах, так и в сериалах. Все они предполагают наличие различных сцен, в том числе откровенных. На этот счёт у звезды принципиальная позиция
«Я принимаю участие в откровенных сценах, если это помогает рассказать историю и раскрывает мою героиню с драматургически нужной стороны. Для меня это не самые комфортные сцены, но они не всегда подразумевают обнажение», – отметила Иванова.Она убеждена, что страсть и любовь можно показать без оголённых тел. Благодаря богатому киноязыку такие сцены можно сделать мягче, но зритель при этом почувствует полный спектр эмоций.
«Мне кажется, что очень часто обнажение используется ради обнажения, а не ради глубины, чего хотелось бы любому артисту», – подчеркнула актриса.Иванова добавила, что мало кто из актёров искренне желает раздеваться на камеру. Как правило, артисты идут на уступки, если такая сцена необходима для сюжета. При этом важно не уходить в откровенную эротику.