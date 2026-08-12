Светлана Сильваши назвала скандал Летучей и врачей «жабагадюкиной схваткой»
Светлана Сильваши высказалась о скандале Елены Летучей с врачами-стоматологами
Светлана Сильваши в личном блоге высказалась о скандале вокруг шоу Елены Летучей, которая посвятила выпуск стоматологическим конфликтам и некорректно подала информацию о враче Алексее Фролове.
Сильваши назвала противостояние Летучей и медиков «жабагадюкиной схваткой».
«Вскрыли такой гнойник и триггер для многочисленной аудитории как со стороны пациентов, так и врачей. По одну сторону — Елена Летучая, это такой потребительский экстремизм в его ярком проявлении с требованием гигантских денег без подтверждающих доказательств и экспертиз. А с другой стороны — медицинское сообщество с двойными стандартами», — заявила она.Светлана напомнила, что её семья тоже пережила подобный скандал. Тогда, по её словам, «две орущие селебы» ждали, когда доктор «потонет», но медицинское сообщество его не поддержало. Она подчеркнула, что не поддерживает ни одну из сторон, и призвала не создавать хайп вокруг судеб врачей и пациентов.