Достижения.рф

Любовь Толкалина выложила кадры топлес на траве, прикрыв грудь цветами — фото

48-летняя Толкалина показала фото в юбке на траве с закрытой цветами грудью
Любовь Толкалина (Фото: Instagram* @tolkalinaliuba)

48-летняя Любовь Толкалина неожиданно опубликовала для подписчиков в личном блоге несколько снимков в стиле топлес.



Актриса не стала комментировать эту откровенную серию кадров, однако на фотографиях она прикрыла грудь декоративными вставками в виде цветов и листьев. На Толкалиной из одежды присутствовала только льняная юбка натурального оттенка.

Для съёмки артистка расположилась прямо на зелёной траве, приняла удобную позу лёжа и сохранила на лице спокойное, умиротворённое выражение. Кадры вызвали активное обсуждение среди фолловеров.

В материале «Радио 1» расскажем всё об изнасиловании Любови Толкалиной в детстве. Кроме того, узнали тайны её брака с Егором Кончаловским.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0