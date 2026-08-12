Любовь Толкалина выложила кадры топлес на траве, прикрыв грудь цветами — фото
48-летняя Любовь Толкалина неожиданно опубликовала для подписчиков в личном блоге несколько снимков в стиле топлес.
Актриса не стала комментировать эту откровенную серию кадров, однако на фотографиях она прикрыла грудь декоративными вставками в виде цветов и листьев. На Толкалиной из одежды присутствовала только льняная юбка натурального оттенка.
Для съёмки артистка расположилась прямо на зелёной траве, приняла удобную позу лёжа и сохранила на лице спокойное, умиротворённое выражение. Кадры вызвали активное обсуждение среди фолловеров.
В материале «Радио 1» расскажем всё об изнасиловании Любови Толкалиной в детстве. Кроме того, узнали тайны её брака с Егором Кончаловским.
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