«Не только тебе тесно»: Кинокритик посоветовал Инстасамке скорее покинуть Россию
Кинокритик Сушко оценил перспективы Инстасамки на зарубежной сцене
Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) должна как можно скорее осуществить своё желание покинуть Россию. Об этом заявил кинокритик «Абзаца» Анатолий Сушко.
В беседе с изданием эксперт порекомендовал артистке быстрее адаптировать свои тексты на другие языки и выступать перед зарубежной аудиторией.
«Скажу так, как, надеюсь, скажет большинство: «Мчи на здоровье — куда душе угодно!» Не только тебе тесно в России. Нас ведь тоже не хватает на такую богиню. Так что распространяй своё творчество на ещё не заражённые территории. Мы не жадные. Забирайте!» — отметил Сушко.По мнению критика, громкие заявления Дарьи о переезде — это всего лишь пиар-ход, чтобы привлечь внимание СМИ и продвинуть очередной трек.
«Обычно российские знаменитости на Западе никому на фиг не сдались, а ты с таким пафосом машешь нам ручкой, что возвращаться будет ой как позорно», — подчеркнул критик.Следует отметить, что накануне Инстасамка назвала свои слова об отъезде из России пиаром.