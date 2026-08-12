«Не только тебе тесно»: Кинокритик посоветовал Инстасамке скорее покинуть Россию

12 августа 2026, 21:21

Кинокритик Сушко оценил перспективы Инстасамки на зарубежной сцене

Дарья Еропкина (Фото: Telegram @instasamkacore)

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) должна как можно скорее осуществить своё желание покинуть Россию. Об этом заявил кинокритик «Абзаца» Анатолий Сушко.





В беседе с изданием эксперт порекомендовал артистке быстрее адаптировать свои тексты на другие языки и выступать перед зарубежной аудиторией.

«Скажу так, как, надеюсь, скажет большинство: «Мчи на здоровье — куда душе угодно!» Не только тебе тесно в России. Нас ведь тоже не хватает на такую богиню. Так что распространяй своё творчество на ещё не заражённые территории. Мы не жадные. Забирайте!» — отметил Сушко.

«Обычно российские знаменитости на Западе никому на фиг не сдались, а ты с таким пафосом машешь нам ручкой, что возвращаться будет ой как позорно», — подчеркнул критик.