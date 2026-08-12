Осложнения после вагинопластики не помогли Диане Шурыгиной выйти на свободу
В Москве суд продлил арест блогеру Диане Шурыгиной. Об этом информирует пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Накануне обвиняемая пожаловалась на ухудшение здоровья и просила отпустить её из СИЗО. Проблемы со здоровьем у девушки возникли из-за осложнений после пластической операции, которую она перенесла в прошлом году.
Судья удовлетворил запрос следствия, несмотря на жалобы Дианы. В итоге Шурыгина останется под стражей до 19 октября 2026 года. Уголовное дело против девушки возбудили в июне.
Следствие считает, что она создавала порнографические ролики и размещала их в социальных сетях, а доступ к этим материалам продавала. Вместе с блогером правоохранители задержали модель Настю Холод, участвовавшую в съёмках, и гражданина Германии Людвига Кричкера.
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