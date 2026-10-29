Рэпера Мишу Маваши похоронили на Юго-Западном кладбище Воронежа
Рэпера Мишу Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) решили похоронить на Юго-Западном кладбище в Воронеже. Как сообщает Telegram-канал SHOT, церемонию изначально планировали провести в условиях строгой секретности.
В настоящий момент перед входом на территорию погоста дежурит охрана и кинологи с собаками. Кроме того, установлены рамки металлодетекторов. Причиной таких условий стали соображения безопасности — близким Михаила угрожали.
Всего проститься с артистом и общественником пришло более 100 человек. Отмечается, что на Юго-Западном кладбище похоронены другие известные жители города, такие как басист группы «Сектор Газа» Сергей Тупикин, экс-футболист «Факела» Александр Минаев, поэт Алексей Прасолов и другие.
Похороны Ница прошли на пятый день после его гибели. Напомним, что тело рэпера с огнестрельным ранением обнаружили 25 октября в его доме в Воронеже. Ему был 41 год. Миша Маваши получил известность в 2010-х годах, когда начал активно продвигать ЗОЖ-рэп.
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