Свободный сарафан Рианны спровоцировал слухи о скором пополнении в семье
Рианна вновь оказалась в центре обсуждений из-за возможной беременности. Поводом для слухов стало недавнее появление певицы вместе с A$AP Rocky на свидании в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Папарацци запечатлели пару во время прогулки по городу. Для выхода Рианна выбрала свободный сарафан, который не подчёркивал фигуру. Именно этот образ вызвал бурную реакцию поклонников: многие решили, что артистка может ждать четвёртого ребёнка.
Пока сама Рианна никак не комментировала появившиеся предположения, однако в соцсетях уже активно обсуждают возможное пополнение в семье. Поклонники отмечают, что певица и раньше не раз скрывала беременность с помощью объёмной одежды, поэтому нынешний выход сразу привлёк внимание.
Напомним, Рианна и A$AP Rocky воспитывают троих детей. У пары есть двое сыновей — Риз Ателстон и Райот Роуз, а в прошлом году в семье родилась дочь Роки Айриш.
На данный момент информация о возможной четвёртой беременности остаётся на уровне слухов — официальных подтверждений от пары не поступало.
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