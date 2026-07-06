Свободный сарафан Рианны спровоцировал слухи о скором пополнении в семье

06 июля 2026, 21:46

Рианну заподозрили в четвёртой беременности после свидания с A$AP Rocky

Рианна (Фото: Instagram* / @badgalriri)

Рианна вновь оказалась в центре обсуждений из-за возможной беременности. Поводом для слухов стало недавнее появление певицы вместе с A$AP Rocky на свидании в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».