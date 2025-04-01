«Сволочи»: Сергей Лазарев в день 42-летия принял поздравления от Стаса Пьехи и Ани Лорак

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)
Бывший солист группы Smash и дважды финалист «Евровидения» Сергей Лазарев отметил свой день рождения на гастролях. Празднование началось в полночь, когда его коллеги принесли торт с одной свечой и изображением золотой антилопы.
«Почему одна? Сволочи! То есть золотая антилопа», — с юмором заметил Лазарев.
В своем обращении к маме Валентине Викторовне он выразил благодарность.
«Спасибо Богу за то, что с детства занимаюсь любимым делом. Спасибо маме за жизнь и воспитание. И спасибо вам, дорогие зрители и слушатели, за вашу любовь и интерес на протяжении многих лет», — сказал он.
Множество звездных друзей поздравили победителя шоу «Маска» в комментариях. Ани Лорак также оставила теплые слова: «С днем рождения, мой дорогой друг! Ты удивительный, талантливый и трудолюбивый артист! Сияй всегда! Сцена — твой дом!». Стас Пьеха с иронией поздравил Лазарева: «С днем рождения, Сережа! Если нужны советы по здоровью — пиши... Скуф-патруль».
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