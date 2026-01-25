«Своя химия»: Юлия Пересильд дала благословение дочери и Ване Дмитриенко
Юлия Пересильд прокомментировала роман дочери Анны с Ваней Дмитриенко
Актриса Юлия Пересильд в программе «Однажды» на НТВ положительно отозвалась о романе своей дочери Анны с музыкантом Ваней Дмитриенко. Пара перестала скрывать отношения осенью.
Юлия заявила, что ей нравится творчество Дмитриенко, и его песни часто звучат в их доме.
«Я рада прям, что у него такой идёт сейчас крутой какой-то творческий взрыв, подъём», — сказала актриса.При этом артистка не вмешивается в личную жизнь дочери.
«Я, вы знаете, не буду лезть в эту историю, потому что у ребят какая-то своя химия, дружба прекрасная, теперь какая-то творческая дружба. Ваня — талантливый парень, очень», — сказала Юлия.Она добавила, что заметила Дмитриенко ещё до его знакомства с Анной.
«Я всегда видела в нём какой-то классный характер», — поделилась Пересильд.Актриса поддерживает молодых людей, которые сталкиваются с критикой и «желает им сохранить себя».