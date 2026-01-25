«Своя химия»: Юлия Пересильд дала благословение дочери и Ване Дмитриенко

25 января 2026, 19:14

Юлия Пересильд прокомментировала роман дочери Анны с Ваней Дмитриенко

Юлия Пересильд (Фото: Telegram @juliaperesild_tg)

Актриса Юлия Пересильд в программе «Однажды» на НТВ положительно отозвалась о романе своей дочери Анны с музыкантом Ваней Дмитриенко. Пара перестала скрывать отношения осенью.





Юлия заявила, что ей нравится творчество Дмитриенко, и его песни часто звучат в их доме.

«Я рада прям, что у него такой идёт сейчас крутой какой-то творческий взрыв, подъём», — сказала актриса.

«Я, вы знаете, не буду лезть в эту историю, потому что у ребят какая-то своя химия, дружба прекрасная, теперь какая-то творческая дружба. Ваня — талантливый парень, очень», — сказала Юлия.

«Я всегда видела в нём какой-то классный характер», — поделилась Пересильд.