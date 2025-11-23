«Ну признали и признали»: Григорий Лепс прокомментировал миллионные гонорары Кадышевой

23 ноября 2025, 05:56

Григорий Лепс усомнился в статусе Кадышевой как самой высокооплачиваемой певицы

Григорий Лепс (Фото: Instagram* @gvleps)

Певец Григорий Лепс не согласился с тем, что миллионные гонорары делают Надежду Кадышеву самой высокооплачиваемой артисткой. Своим мнением знаменитость поделился в беседе с NEWS.ru.





Напомним: недавно Кадышева стала самой дорогой российской звездой и установила рекордную сумму за 40-минутное выступление. Теперь артистка готова появиться на корпоративе только за 25 миллионов рублей, хотя когда-то средние цены за ее выступления составляли 1,5 миллиона рублей.



Лепс отметил, что разговоры о столь значительных суммах часто оказываются преувеличенными. Он отреагировал на признание Кадышевой самой высокооплачиваемой артисткой с иронией, поясняя, что многие артисты далеко не всегда раскрывают весь свой доход.





«Это вам показалось. Один раз мне заплатили 100 млн рублей, и что я теперь должен всем рассказывать? Ну признали и признали (Кадышеву самой высокооплачиваемой артисткой)», — цитирует Лепса NEWS.ru.