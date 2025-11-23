«Ну признали и признали»: Григорий Лепс прокомментировал миллионные гонорары Кадышевой
Певец Григорий Лепс не согласился с тем, что миллионные гонорары делают Надежду Кадышеву самой высокооплачиваемой артисткой. Своим мнением знаменитость поделился в беседе с NEWS.ru.
Напомним: недавно Кадышева стала самой дорогой российской звездой и установила рекордную сумму за 40-минутное выступление. Теперь артистка готова появиться на корпоративе только за 25 миллионов рублей, хотя когда-то средние цены за ее выступления составляли 1,5 миллиона рублей.
Лепс отметил, что разговоры о столь значительных суммах часто оказываются преувеличенными. Он отреагировал на признание Кадышевой самой высокооплачиваемой артисткой с иронией, поясняя, что многие артисты далеко не всегда раскрывают весь свой доход.
«Это вам показалось. Один раз мне заплатили 100 млн рублей, и что я теперь должен всем рассказывать? Ну признали и признали (Кадышеву самой высокооплачиваемой артисткой)», — цитирует Лепса NEWS.ru.Артист предложил всем просто поздравить его коллегу и пожелать ей счастья.
Ранее «Радио 1» передавало, что Лепс исполнил обещание, которое дал бывшей жене Анне Шаплыковой. Он передал ей дом площадью около 500 квадратных метров. Звезда пояснил, что расставание не заставило ей отказаться от своих слов, поскольку настоящий мужчина должен сдерживать обещания.