«Свою потребность удовлетворил»: Роза Сябитова поставила диагноз браку Ивлева

06 октября 2025, 18:58

Роза Сябитова прокомментировала развод Константина Ивлева

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала новость о разводе шеф-повара Константина Ивлева с Валерией Куденковой. В беседе с изданием Teleprogramma.pro эксперт высказала мнение, что разрыв стал закономерным итогом для пары с большой разницей в возрасте.





Сябитова предположила, что инициатором развода выступила Валерия.

«Я думаю, что Ивлев и Валерия — они оба хорошие. Но она выросла. Ей хочется чего-то другого. А мужчина свою потребность удовлетворил. Им двоим терпения и сил. Пусть разведутся по-человечески, урегулируют вопрос с недвижимостью и алиментами», — высказалась Роза.