«Свою потребность удовлетворил»: Роза Сябитова поставила диагноз браку Ивлева
Роза Сябитова прокомментировала развод Константина Ивлева
Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала новость о разводе шеф-повара Константина Ивлева с Валерией Куденковой. В беседе с изданием Teleprogramma.pro эксперт высказала мнение, что разрыв стал закономерным итогом для пары с большой разницей в возрасте.
Сябитова предположила, что инициатором развода выступила Валерия.
«Я думаю, что Ивлев и Валерия — они оба хорошие. Но она выросла. Ей хочется чего-то другого. А мужчина свою потребность удовлетворил. Им двоим терпения и сил. Пусть разведутся по-человечески, урегулируют вопрос с недвижимостью и алиментами», — высказалась Роза.Сваха провела параллель с браком Дмитрия Диброва, отметив, что мужчины часто выбирают молодых спутниц, потому что с ними проще строить отношения. Однако такая модель часто ведёт к расставанию.
Что касается детей Ивлева, то Сябитова выразила мнение, что в современных условиях развод родителей не станет для них сильным психологическим ударом.