«Священный ритуал»: Наталья Подольская рассказала о необычном утреннем ритуале с мамой
Подольская призналась, что не пускает даже мужа к своему «священному» завтраку
Наталья Подольская рассказала о личной традиции, с которой начинается почти каждое её утро. Певица призналась, что первый приём пищи для неё — это особенный момент, который она разделяет только с одним человеком.
В шоу «Утро. ТНТ» артистка рассказала, что регулярно завтракает вместе со своей мамой, которая живёт рядом с семьёй.
«Моё утро всегда начинается одинаково. Для меня завтрак — это священный ритуал, в который допускается только моя мама. Она живёт вместе с нами, я зову её, где бы она ни была, и мы идём завтракать. Ни дети, ни муж не допущены к этому ритуалу», — поделилась Подольская.Также певица призналась, что болезненно воспринимает критику своего творчества, особенно если она идёт от близких людей.
По словам Натальи, в такие моменты она может остро реагировать на замечания.
При этом артистка отметила, что ценит поддержку семьи и старается сохранять тёплые отношения с родными.