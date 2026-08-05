«Священный ритуал»: Наталья Подольская рассказала о необычном утреннем ритуале с мамой

05 августа 2026, 23:01

Подольская призналась, что не пускает даже мужа к своему «священному» завтраку

Наталья Подольская (Фото: Instagram* / @nataliapodolskaya)

Наталья Подольская рассказала о личной традиции, с которой начинается почти каждое её утро. Певица призналась, что первый приём пищи для неё — это особенный момент, который она разделяет только с одним человеком.





В шоу «Утро. ТНТ» артистка рассказала, что регулярно завтракает вместе со своей мамой, которая живёт рядом с семьёй.





«Моё утро всегда начинается одинаково. Для меня завтрак — это священный ритуал, в который допускается только моя мама. Она живёт вместе с нами, я зову её, где бы она ни была, и мы идём завтракать. Ни дети, ни муж не допущены к этому ритуалу», — поделилась Подольская.