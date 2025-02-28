Связь Алены Долголенко с Юрой Борисовым, роль Натальи Гончаровой в фильме о Пушкине и депрессия

Алена Долголенко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
В ряды талантливых и многообещающих российских актеров добавилась новая звезда. После премьеры мюзикла «Пророк. История Александра Пушкина» Алена Долголенко, исполнившая роль жены известного писателя, привлекла к себе внимание.
В материале «Радио 1» мы расскажем о том, как началась ее творческая карьера и в каких проектах она появится в ближайшее время.
С юных лет она блистала на сцене, уверенно шагнув на путь, который должен был привести её к профессиональной карьере актрисы. После окончания школы Долголенко решительно покинула родной город, чтобы покорить столицу. В Москве она поступила в Школу-студию МХАТ, выбрав мастерскую заслуженного артиста РФ Евгения Писарева.
После успешного старта она активно посещала кастинги, стремясь продолжить карьеру в кино. В 2021 году Долголенко сыграла небольшую роль в детективе «Некрасивая подружка» на канале ТВЦ, а затем снялась в лирической комедии «Блондинка» вместе с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым.
2024 год стал для Алены прорывным: она приняла участие в нескольких крупных сериалах, таких как «Всем ветрам назло», «Бедные смеются, богатые плачут», «Министерство всего хорошего», «Киберпапа» и в популярной новогодней франшизе «Елки».
Особенно значимым событием в её карьере стал музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина», в котором Алена сыграла Наталью Гончарову — любовь и музу великого поэта. По её словам, участие в таком масштабном проекте было похоже на полет в космос, после которого возвращение на Землю казалось сложным. Завершив съемки, Долголенко даже испытала небольшую депрессию.
В 2025 году Алена снова объединится с Юрой Борисовым в драме «Урок», рассказывающей о музыканте, который потерял всё и стал школьным учителем. Кроме того, актриса вошла в каст второго сезона криминального сериала «Фишер».
В свободное время актриса наслаждается путешествиями по миру и общением с друзьями, делясь этим на своих страницах в социальных сетях. Однако свои романтические дела Алена предпочитает держать в секрете от публики.
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Биография актрисы Алены Долголенко: старт в спорте и переезд в МосквуАлена Долголенко, родившаяся 7 июля 2003 года в Мурманске, с ранних лет проявляла активность и энергичность, что привело её в мир спорта. Высокий рост стал её преимуществом, она успешно выступала в баскетбольной команде. Однако настоящая страсть Алены разгорелась в театральной студии, где она впервые ощутила магию актерского мастерства.
С юных лет она блистала на сцене, уверенно шагнув на путь, который должен был привести её к профессиональной карьере актрисы. После окончания школы Долголенко решительно покинула родной город, чтобы покорить столицу. В Москве она поступила в Школу-студию МХАТ, выбрав мастерскую заслуженного артиста РФ Евгения Писарева.
Фото: iStock/lena_volo
Многочисленные кастинги и дебютАктерский дебют Алены Долголенко состоялся еще до её поступления в театральный вуз. В 2019 году она сыграла главную роль в подростковом приключенческом фильме «Золотая дюна», где группа друзей пытается разгадать загадку старинного медальона Тевтонского ордена. За эту работу Алена получила свою первую награду на фестивале визуальных искусств.
После успешного старта она активно посещала кастинги, стремясь продолжить карьеру в кино. В 2021 году Долголенко сыграла небольшую роль в детективе «Некрасивая подружка» на канале ТВЦ, а затем снялась в лирической комедии «Блондинка» вместе с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым.
2024 год стал для Алены прорывным: она приняла участие в нескольких крупных сериалах, таких как «Всем ветрам назло», «Бедные смеются, богатые плачут», «Министерство всего хорошего», «Киберпапа» и в популярной новогодней франшизе «Елки».
Особенно значимым событием в её карьере стал музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина», в котором Алена сыграла Наталью Гончарову — любовь и музу великого поэта. По её словам, участие в таком масштабном проекте было похоже на полет в космос, после которого возвращение на Землю казалось сложным. Завершив съемки, Долголенко даже испытала небольшую депрессию.
«Было сложно, потому что мы полгода не просто работали, а жили все вместе. Везде ходили, гуляли, ели, в музеи ездили в Питере. Ребята показывали мне город, знакомили с искусством, мы ходили в библиотеки. Действительно провели полгода все вместе, командой. И было очень сложно возвращаться после этого в реальный мир, потому что я еще моталась из Москвы до Питера, приезжала обратно, училась, и как будто жила две жизни», — рассказывала она.
Связь с Юрой БорисовымАлена Долголенко продолжает оставаться под впечатлением от мира Пушкина. Недавно стало известно, что она исполнит главную роль в экранизации поэмы «Руслан и Людмила», которая выйдет в 2027 году. В этом фильме её партнёром станет Рузиль Минекаев, известный по сериалам «Слово Пацана. Кровь на асфальте» и «Подслушано в Рыбинске».
В 2025 году Алена снова объединится с Юрой Борисовым в драме «Урок», рассказывающей о музыканте, который потерял всё и стал школьным учителем. Кроме того, актриса вошла в каст второго сезона криминального сериала «Фишер».
Учеба и личная жизнь Алены ДолголенкоАлена Долголенко успешно сочетает учебу, студенческую жизнь, участие в театральных постановках и съемки в новых проектах. Она также завершила цирковые курсы и приобрела уникальные навыки, такие как жонглирование и хождение по канату.
В свободное время актриса наслаждается путешествиями по миру и общением с друзьями, делясь этим на своих страницах в социальных сетях. Однако свои романтические дела Алена предпочитает держать в секрете от публики.
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