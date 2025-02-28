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Связь Алены Долголенко с Юрой Борисовым, роль Натальи Гончаровой в фильме о Пушкине и депрессия

Алена Долголенко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Алена Долголенко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В ряды талантливых и многообещающих российских актеров добавилась новая звезда. После премьеры мюзикла «Пророк. История Александра Пушкина» Алена Долголенко, исполнившая роль жены известного писателя, привлекла к себе внимание.
В материале «Радио 1» мы расскажем о том, как началась ее творческая карьера и в каких проектах она появится в ближайшее время.

Биография актрисы Алены Долголенко: старт в спорте и переезд в Москву

Алена Долголенко, родившаяся 7 июля 2003 года в Мурманске, с ранних лет проявляла активность и энергичность, что привело её в мир спорта. Высокий рост стал её преимуществом, она успешно выступала в баскетбольной команде. Однако настоящая страсть Алены разгорелась в театральной студии, где она впервые ощутила магию актерского мастерства.

С юных лет она блистала на сцене, уверенно шагнув на путь, который должен был привести её к профессиональной карьере актрисы. После окончания школы Долголенко решительно покинула родной город, чтобы покорить столицу. В Москве она поступила в Школу-студию МХАТ, выбрав мастерскую заслуженного артиста РФ Евгения Писарева.

Фото: iStock/lena_volo

Многочисленные кастинги и дебют

Актерский дебют Алены Долголенко состоялся еще до её поступления в театральный вуз. В 2019 году она сыграла главную роль в подростковом приключенческом фильме «Золотая дюна», где группа друзей пытается разгадать загадку старинного медальона Тевтонского ордена. За эту работу Алена получила свою первую награду на фестивале визуальных искусств.

После успешного старта она активно посещала кастинги, стремясь продолжить карьеру в кино. В 2021 году Долголенко сыграла небольшую роль в детективе «Некрасивая подружка» на канале ТВЦ, а затем снялась в лирической комедии «Блондинка» вместе с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым.

2024 год стал для Алены прорывным: она приняла участие в нескольких крупных сериалах, таких как «Всем ветрам назло», «Бедные смеются, богатые плачут», «Министерство всего хорошего», «Киберпапа» и в популярной новогодней франшизе «Елки».

Особенно значимым событием в её карьере стал музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина», в котором Алена сыграла Наталью Гончарову — любовь и музу великого поэта. По её словам, участие в таком масштабном проекте было похоже на полет в космос, после которого возвращение на Землю казалось сложным. Завершив съемки, Долголенко даже испытала небольшую депрессию.

«Было сложно, потому что мы полгода не просто работали, а жили все вместе. Везде ходили, гуляли, ели, в музеи ездили в Питере. Ребята показывали мне город, знакомили с искусством, мы ходили в библиотеки. Действительно провели полгода все вместе, командой. И было очень сложно возвращаться после этого в реальный мир, потому что я еще моталась из Москвы до Питера, приезжала обратно, училась, и как будто жила две жизни», — рассказывала она.

Связь с Юрой Борисовым

Алена Долголенко продолжает оставаться под впечатлением от мира Пушкина. Недавно стало известно, что она исполнит главную роль в экранизации поэмы «Руслан и Людмила», которая выйдет в 2027 году. В этом фильме её партнёром станет Рузиль Минекаев, известный по сериалам «Слово Пацана. Кровь на асфальте» и «Подслушано в Рыбинске».

В 2025 году Алена снова объединится с Юрой Борисовым в драме «Урок», рассказывающей о музыканте, который потерял всё и стал школьным учителем. Кроме того, актриса вошла в каст второго сезона криминального сериала «Фишер».

Учеба и личная жизнь Алены Долголенко

Алена Долголенко успешно сочетает учебу, студенческую жизнь, участие в театральных постановках и съемки в новых проектах. Она также завершила цирковые курсы и приобрела уникальные навыки, такие как жонглирование и хождение по канату.

В свободное время актриса наслаждается путешествиями по миру и общением с друзьями, делясь этим на своих страницах в социальных сетях. Однако свои романтические дела Алена предпочитает держать в секрете от публики.

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#статьи
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Уход от мужа-игромана к женатому поклоннику и слухи о романе с Авериным: личная жизнь актрисы Анны Якуниной
28 февраля 2025, 12:57

Анна Якунина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актриса Анна Якунина запомнилась по роли медсестры в «Склифосовском». Ей доставались роли волевых и самодостаточных женщин, такой артистка является и по жизни. Свою вторую половинку встретила не с первой попытки, но сегодня безгранично счастлива во втором браке.
Подробности личной жизни Анны Якуниной — в материале «Радио 1».

Жизнь в творческой семье и брак с игроманом


Анна Якунина родилась 9 октября 1968 года в Москве. Она воспитывалась в творческой семье, поэтому с выбором профессии сомнений не возникло.

«Я родилась в сумасшедшей семье, где все — люди творческие. Мама Ольга Великанова — режиссер Театра Станиславского, папа Александр Якунин — ученик Юрия Завадского, талантливый актер и художник. Тетка Таня в прошлом балерина, бабушка Ниночка работала в ТАСС, ее сестра, которую я нежно называла Лялечкой, служила актрисой Театра на Малой Бронной, муж Лялечки — замдиректора областного театра драмы. С такой родней не было никаких сомнений, кем стану, когда вырасту», — рассказывала Анна в одном из интервью.

Родители разошлись уже через год после рождения девочки. Воспитанием Анны занимались мама, бабушка и тетя Таня. С малых лет Якунина проводила много времени в Театре на Малой Бронной, где служила бабушка Ляля. Близкие заметили природную гибкость девочки и решили сделать из нее балерину. Но на пробах в Москве Анна провалилась.

Тогда Якунину отправили в Ленинград, где она смогла пройти конкурс сразу во второй класс Вагановского училища. Поселившись в интернате, Анна «заразилась» болезнью всех местных воспитанниц: голодовкой. Подростки боролись с несуществующим лишним весом, несмотря на запреты педагогов. В результате они заработали анемию.

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Будущая актриса прожила в интернате четыре года, после чего решила уйти из училища. Близким уход Анны из учебного заведения казался трагедией, так что в угоду маме девушка поступила в школу танцев при ансамбле Игоря Моисеева. Затем она решила поступить в театральное.

На конкурсах в Школу-студию МХАТ и «Щуку» Якунина провалилась, а в ГИТИСе получила место вольнослушателя. Лишь через год ее зачислили на курс.

Своего первого супруга Сергея Стегайлова Анна встретила на первом курсе ГИТИСа. Это была любовь с первого взгляда. Однако брак долго не продлился.

По словам актрисы, мужчина не готов был нести ответственность за семью. Его жизненные приоритеты не изменились и с рождением дочери Анастасии. Это были сложные 90-е годы, когда денег катастрофически не хватало. Стегайлов не спешил искать работу и содержать семью, вместо этого он играл в казино и надеялся на крупный выигрыш.

Чтобы прокормить семью, Якунина бралась за любую работу и даже танцевала в клубе. Тем временем ее супруг продолжал отлынивать от любых обязанностей и проигрывал все деньги до копейки. Последней каплей в терпении Анны стала драка с мужем, который в порыве гнева чуть не задушил ее подушкой.

Счастливый союз Анны Якуниной с инженером-авиатором


Настоящую любовь актриса встретила не сразу. Однажды в зрительном зале «Сатирикона» появился мужчина, нагло показавший труппе большой палец в знак одобрения.

«Я бы никогда себе такого жеста в сторону артистов не позволил, если бы Аня с подругой не кокетничали с залом: выбирали одного зрителя, подмигивали ему в течение спектакля. Я растерялся и от смущения выдал этот большой палец», — делился Алексей в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Стоит отметить, что на спектакль Алексей пришел не один, а со спутницей. Она и подсказала Алексею, что раз ему так понравилась Якунина, то стоит пойти к ней за кулисы. Через неделю поклонник вручил Анне огромный букет роз и заявил, что будет ждать ее после выступления.

В результате артистка не только согласилась прогуляться с настойчивым фанатом, но и пошла с ним в ресторан. В следующий раз Анна позвала Алексея в компанию подруг и растрогалась, когда тот примчался на машине брата, загруженной коробками с пиццей. В тот момент Якуниной казалось, что с этим мужчиной она была знакома всю жизнь.

Однако не все было так просто, ведь актриса по-прежнему была замужем, хотя и предельно отдалилась от супруга, да и Алексея дома ждала жена. Актриса жалела Сергея, которого известие о ее намерениях уйти буквально раздавило.

Алексей съехал от жены к родителям, а Анна по-прежнему не решалась уйти от мужа. В один из дней возлюбленный решил все за нее: вызвавшись подбросить, Алексей проехал мимо дома и увез от прошлой жизни. Начались споры, бракоразводный процесс, размен квартиры… Все тяжелые испытания Анна прошла вместе с Алексеем.

В 1996-м они поженились и в этом же году у супругов родилась дочь Мария.

Анна Якунина с мужем и дочерьми (Фото: Инстаграм* @_annayakunina_)

После родов актриса на некоторое время выпала из творческой сферы. Когда Якунина вернулась в театр, выяснилось, что обида режиссера не испарилась — семь лет он не давал ей никаких ролей, кроме как в «Таких свободных бабочках». Наконец, Константин Райкин выделил актрисе персонажа в постановке «Доходное место». На премьеру спектакля пришел Марк Захаров. Мэтру понравилась игра Якуниной, так что через время ей предложили занять в «Ленкоме» место уходившей в декрет актрисы Олеси Железняк.

Якунина играла в спектаклях «Ва-банк» и «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)», однако затем в театральной жизни вновь возникла затянувшаяся пауза. В это же время артистку пригласили в кино. Анна начинала с маленьких эпизодов в сериалах, а первой значимой ролью на экране считала Киру Кочергину из «Личной жизни доктора Селивановой».

Вскоре друг предложил Якуниной поучаствовать в съемках «Склифосовского». В итоге игра Анны превратила второстепенного персонажа в одного из ключевых.

Стоит отметить, что романа с Максимом Авериным, о котором говорили многие поклонники, все-таки не было. Актеры дружат уже не первое десятилетие.

Максим Аверин и Анна Якунина (Фото: Инстаграм* @_annayakunina_)

Чем занимаются дочери Анны Якуниной


Обе дочки Анны Якуниной выбрали творческие профессии и стали гордостью знаменитой матери. Анастасия выучилась на художника и стала дизайнером. Мария же с красным дипломом окончила ВГИК. На сегодняшний день она активно снимается в сериалах и играет в театре.

Анна Якунина с дочерьми (Фото: Инстаграм* @_annayakunina_)

В 2021 году Анна Якунина стала бабушкой. Старшая дочь Анастасия подарила артистке внука Данила. 56-летняя Анна Якунина, как всегда, стройная и изящная, следит за своим здоровьем и прекрасно выглядит.

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«Родители поступили нечестно»: Аксюта о скандале с дочерью Алсу на «Голос. Дети»
Аксюта заявил о нечестности родителей на шоу «Голос. Дети»
28 февраля 2025, 12:33

Юрий Аксюта (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Телепродюсер Юрий Аксюта прокомментировал скандал 2019 года на шоу «Голос. Дети», где участвовала дочь Алсу Микелла Абрамова. По словам Аксюты, жюри никак не могло повлиять на произошедшее, поскольку родители одного из участников проявили нечестность.
«Люди многое говорят про «Голос»: и что там деньги берут, и что покупают места. Один единственный случай, за который нам стыдно — организация голосования. Мы не имели к нему никакого отношения. Мы не могли никак повлиять, потому что родители одного из участников поступили нечестно, поступили так, как, в принципе, поступать нельзя, и в первую очередь по отношению к своему ребенку», — сказал Аксюта в беседе с Яной Чуриковой.
Зрители заметили аномальное количество голосов за Микеллу, как и руководители проекта, поэтому результаты были отменены. Позже сама Алсу признавалась, что поспособствовала победе дочери.

Ранее стало известно, на какого зарубежного актера оформили микрозайм в России мошенники.

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Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозайм в России
Mash: Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозайм в России
28 февраля 2025, 11:24

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Злоумышленники оформили на французского актера Жерара Депардье микрозайм в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
76-летний артист должен микрофинансовой организации пять тысяч рублей, не считая процентов. Согласно информации канала, Депардье, у которого есть российское гражданство, стал жертвой новой схемы преступников — они берут займы на тех, кто не будет обращаться в правоохранительные органы.

На паспорт Депардье займ взяли злоумышленники из Воронежа. Уточняется, что они передали паспортные данные актера в МФО еще в феврале прошлого года.

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Дана Борисова отвела 17-летнюю дочь к пластическому хирургу
28 февраля 2025, 11:05

Дана Борисова с дочерью (Фото: Инстаграм* @danaborisova_official)

Дана Борисова серьезно следит за своим внешним видом. Телеведущая регулярно ходит к косметологу, а также она пользовалась услугами пластического хирурга. Примечательно, что звезда не противостояла желанию 17-летней дочери похудеть с помощью «Оземпика», разрешила ей увеличить губы и сделать «углы Джоли».
Накануне Борисова отвела дочку к пластическому хирургу. Полина хочет изменить форму носа, чтобы не быть похожей на своего отца.

«Вчера были на консультации у лучшего в Москве хирурга по ринопластике», — сообщила телеведущая в своем блоге.

Звезда не боится хейта в свою сторону. У Борисовой есть четкий ответ тем, кто ее осуждает: пускай Полина будет экспериментировать с внешностью с разрешения мамы и под присмотром хороших специалистов.

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Страдал от галлюцинаций, дважды развелся и ушел из кино: как сейчас живет Дмитрий Орлов и в чем его обвинила бывшая жена
28 февраля 2025, 11:05

Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Орлов, известный по фильмам «Стая», «Воротилы», «Морской патруль» и «Брат-2», на пике популярности неожиданно оставил карьеру и уехал из Москвы. Ходят слухи, что причиной стали проблемы с алкоголем и серьёзный диагноз. Как сложилась судьба актера и его личная жизнь после громкого развода, расскажет «Радио 1».

Детство и карьера


Будущий актёр родился в 1971 году в Москве под фамилией Сборец. В детстве был хулиганом, но благодаря матери попал в театральную студию и уже в 10 лет дебютировал в кино.

В 15 лет потерял отца и был вынужден помогать семье. Несмотря на сложности, поступил во ВГИК, но после выпуска долгое время оставался без ролей. Прорывом стала эпизодическая роль в «Брате-2», где он подружился с Сергеем Бодровым-младшим.

«Тут Серёжа мне говорит: "Я вот сейчас должен кино снять, а потом займусь своей мечтой. Ты же читал "Записки юного врача" Булгакова. Так вот ты будешь играть главную роль"», — рассказывал Дмитрий Орлов

Однако вскоре Сергей погиб в Кармадонском ущелье.

Дмитрий Орлов (фото: кадр из фильма «Брат-2»)

Настоящая популярность пришла после фильмов «Первый после Бога», «Стая» и сериала «Воротилы», где его персонажи — харизматичные, но брутальные мужчины — завоевали любовь зрителей.

Орлов также попробовал себя в режиссуре и театре. Однако в какой-то момент он неожиданно ушёл из профессии и переехал за тысячи километров от столицы.

Личная жизнь Дмитрия Орлова


В начале 2000-х Дмитрий Орлов познакомился с актрисой Ириной Пеговой, которая была старше его на семь лет. Несмотря на юный возраст — 20 лет, он начал ухаживать за коллегой, и в 2005 году они поженились. Вскоре у пары родилась дочь Татьяна.

Однако спустя шесть лет их брак распался. Пегова обвиняла мужа в изменах, черствости и злоупотреблении алкоголем. В одном из интервью она призналась, что годы, проведённые в браке с Орловым, были для неё несчастливыми.

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. Для меня развод был обретением себя, потому что когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали», — рассказала она.

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Сам актёр, в свою очередь, заявлял, что супруга растратила совместно нажитое имущество. Конфликт едва не дошёл до суда, но бывшие супруги урегулировали все вопросы мирным путём. Поддерживать дружеские отношения они не смогли, общаются лишь ради дочери.

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После развода Орлов вновь женился в 2018 году, но этот брак тоже оказался недолговечным. После девяти лет отношений (четыре года из которых в официальном браке) пара развелась в 2021 году без взаимных претензий. С тех пор актёр наслаждается одиночеством и не планирует вступать в новые отношения.

«Это всё на эмоциях, это всё психология и многое другое. Но потом, по прошествии времени, видно, что это было очень правильно. Не мучить друг друга или кому-то одному кого-то сдерживать. Это важно. Мы естественным образом со временем меняемся», — отметил Орлов.

Чем болеет Дмитрий Орлов


На несколько лет Орлов исчез из публичного поля, что вызвало волну слухов. Позже он признался, что пережил серьёзные проблемы со здоровьем, потребовавшие сложной операции.

«Рассматривался вариант, что я просто не вернусь, а второе, что гораздо более ужасно, что я в 50 лет стану настоящим инвалидом», — рассказал Дмитрий в интервью блогеру Татьяне Зозуле.

Восстановление оказалось тяжёлым: актёр страдал от лихорадки и сильных болей, а врачи долго не могли поставить точный диагноз. Причину операции он так и не раскрыл.

«Были галлюцинации на фоне болевых ощущений. Я просыпаюсь от того, что папа сидит на постели. Он был до такой степени прям живой-живой. Мы с ним разговаривали, он учил меня жизни», — поделился артист.

Почему хочет уйти из профессии


После выздоровления Орлов вернулся к работе: в 2021 году снялся в детективной мелодраме «Всё как у людей» и сериале «Клиника счастья».

Последние проекты с его участием — фильм «Лёгкое знакомство» (2023) и сериал «Переведи её через Майдан» (2024). Также он продолжает играть в театре, но признаётся, что работа больше не приносит ему прежнего удовольствия.

«Работаю над совершенно другим проектом и, как только смогу быть независимым в материальном плане от актерства, я это прекращу. Слушайте, ну 40 лет одного и того же — скукотища. Сейчас у меня нет ни гастролей, ни съемок, я от всего отказался и занимаюсь только новым процессом», — рассказал он.

Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Как сейчас живет Орлов


В 53 года Орлов мечтает уйти из кино и театра. Теперь он развивает себя в другом направлении — хочет стать коучем.

Актёр уже запустил авторский «Курс управления эмоциями» и активно продвигает его в Интернете, планируя посвятить этому своё будущее

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