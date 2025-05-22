Связь с Джиганом и скандал с Мизулиной: кто такой Александр Парадеевич? Личная жизнь, возраст, проекты стримера

Александр Парадеев (Фото: Телеграм @paradeevich)
Александр Парадеевич — популярный стример, который за короткое время смог привлечь миллион подписчиков. Каким контентом делится блогер и чем он известен, расскажет «Радио 1».
Кто такой ПарадеевичАлександр Парадеев родился 9 октября 1998 года в Челябинске, крупном промышленном центре на Южном Урале. О его родителях известно немного, однако у него есть сводная сестра от другого брака матери. Саша провел свои юные годы в неблагополучном районе Челябинска. Иногда мать просила его встретить её на улице — на крыльце нередко спали бездомные. С шести лет Александр занимался тхэквондо, но никогда не использовал свои навыки в уличных драках.
Парадеев не отличался хорошими успехами в школе и считался проблемным учеником. После получения аттестата он поступил в Уральский государственный университет физической культуры. Во время учебы у него возникли серьезные финансовые трудности, и однажды он наткнулся на объявление о наборе переводчиков для работы в Китае. Хотя Александр не знал в совершенстве китайского языка, ему удалось успешно пройти собеседование.
Будущий стример преподавал английский язык в школе и жил с девушкой. Переезд в другую страну стал причиной гормонального сбоя — на его коже появилась сыпь. Несмотря на то, что Александр никогда не стеснялся своей внешности, после обретения популярности он решил обратиться к врачу. В настоящее время ему почти удалось избавиться от красных пятен на лице.
Александр Парадеев (Фото: Телеграм @paradeevich)
Начало стримерской карьерыСвою карьеру в интернете блогер начал с трансляций игры «Мафия», собрав вокруг себя большую компанию медийных личностей. По словам Парадеева, изначально они просто хотели весело провести время и не ожидали, что их стримы соберут тысячи зрителей. Именно на платформе «Твич» он познакомился с Игорем Синяком и Андреем Петровым.
Чем известен стримерЛетом 2021 года Парадеевич начал сотрудничать с блогером Корешем, и их совместные видео быстро стали набирать миллионы просмотров. Они создали творческий проект под названием «13 сантиметров» и позже выпустили клип на трек «Бебра», провокационное название которого привлекло внимание молодежи (в сленге «бебра» означает мужской половой орган).
Парадеевич на TwitchАлександр начал публиковать свои первые ролики в интернете во время пребывания в Китае, где делился подробностями своей личной жизни и различными лайфхаками. После возвращения в Россию он, взяв псевдоним Парадеевич, приобрел профессиональное оборудование и начал загружать видео на «Ютуб» и «ТикТок», а также стал стримить на платформе «Твич».
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Личная жизнь ПарадеевичаО своей личной жизни Парадеевич рассказывает своим поклонникам во время стримов и часто упоминает имя своей девушки. Он встречается с блогершей по имени Кая, с которой познакомился через в социальных сетях. Девушка написала Александру несколько сообщений, а затем они случайно встретились на вечеринке.
Первая личная встреча стала началом бурного романа, сейчас пара живет вместе. Парадеевич познакомил возлюбленную с матерью и сестрой, однако они пока не планируют вступать в брак.
Проекты с Александром Парадеевым: 6 комнатСтример принял участие в популярной игре: участники проходят психологические испытания в отеле с шестью комнатами, где каждый должен использовать хитрость и логику, чтобы выиграть деньги. В конце только двое из них смогут пройти в финал, где их ждут предательство и умственные игры.
Александр Парадеев (Фото: Телеграм @paradeevich)
Парадеевич сейчасВ настоящее время Парадеевич является частью сквада «Хазяева», который ведет IRL-трансляции. Он сотрудничает с Алексеем Деревяшкиным, Владом Куертовым, Константином Смоляром, Александром Ермолаевым и Ильей Яцкевичем. В 2023 году ребята опубликовали в своем телеграм-канале совместное фото с рэпером Джиганом, объявив о его вступлении в их команду.
Скандал с МизулинойПарадеев оказался в центре скандала из-за действий Лиги безопасного интернета, возглавляемой Екатериной Мизулиной. Эта организация внесла канал блогера на платформе «Твич» в специальный список и предупредила о возможной блокировке. Причиной такого шага стало размещение рекламы онлайн-казино и запрещённых в России букмекерских контор. В результате Александр решил пойти на контакт и расторг действующие контракты.
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