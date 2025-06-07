Третья жена Вячеслава Малафеева по-спортивному рассекретила беременность на стадионе — фото
Третья жена экс-голкипера Вячеслава Малафеева рассекретила беременность на стадионе
Третья жена Вячеслава Малафеева и чемпионка мира по гимнастике Ангелина Шкатова рассекретила свою беременность на стадионе «Петровский» в трогательном видео. Пара, ожидающая мальчика, устроила гендер-пати и сценично объявила о пополнении в семье.
Влюбленные поженились 21 февраля 2025 года, и теперь готовятся стать родителями.
На видео, снятом на фоне стадиона, Ангелина и Вячеслав обнимались, играли в футбол, а затем показали, как во время удара по воротам сзади «вылетели» мощные голубые фейерверки — объявление, что у них будет сын.
«Стадион «Петровский» помнит громкие матчи и большие победы. А теперь — и момент, самый личный и самый важный», — подписала в посте Шкатова.Для Ангелины это будет первый ребенок: спортсменка станет молодой мамой в 24 года. Она на 22 года младше своего мужа, но пару разница в возрасте ничуть не смущает.
В то же время малыш станет четвертым ребенком для Малафеева. У него уже есть дочь Ксения и сын Максим от погибшей в 2011 году первой жены Марины Безбородовой, а также сын Алекс от второго брака с Екатериной Комяковой. Экс-голкипер обожает своих детей и не скрывает этого в соцсетях.
«Сын, желаю тебе безграничного счастья — ты моя гордость, и я безмерно люблю тебя. Оставайся всегда бодрым, оптимистичным и полным энергии — впереди тебя ждут только победы. Я твоя надёжная опора и всегда верю в твою силу характера. Держи курс к мечте, и всё получится!», — писал Вячеслав сыну Алексу в честь его дня рождения в мае.К сожалению, с дочерью футболиста были определенные проблемы. Смерть мамы отразилась на состоянии Ксении. Уже к 11 годам у малышки диагностировали анорексию, в связи с чем она вынуждено проходила лечение в психиатрической клинике. Подробнее читайте в нашем материале.
*Запрещенная в России экстремистская организация