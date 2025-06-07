Третья жена Вячеслава Малафеева по-спортивному рассекретила беременность на стадионе — фото

07 июня 2025, 05:07

Третья жена экс-голкипера Вячеслава Малафеева рассекретила беременность на стадионе

Вячеслав Малафеев и Ангелина Шкатова (Фото: Instagram* @angelina___shkatova)

Третья жена Вячеслава Малафеева и чемпионка мира по гимнастике Ангелина Шкатова рассекретила свою беременность на стадионе «Петровский» в трогательном видео. Пара, ожидающая мальчика, устроила гендер-пати и сценично объявила о пополнении в семье.





Влюбленные поженились 21 февраля 2025 года, и теперь готовятся стать родителями.



Вячеслав Малафеев и Ангелина Шкатова (Фото: Instagram* @angelina___shkatova)

На видео, снятом на фоне стадиона, Ангелина и Вячеслав обнимались, играли в футбол, а затем показали, как во время удара по воротам сзади «вылетели» мощные голубые фейерверки — объявление, что у них будет сын.





«Стадион «Петровский» помнит громкие матчи и большие победы. А теперь — и момент, самый личный и самый важный», — подписала в посте Шкатова.

(Фото: Instagram* @angelina___shkatova)



«Сын, желаю тебе безграничного счастья — ты моя гордость, и я безмерно люблю тебя. Оставайся всегда бодрым, оптимистичным и полным энергии — впереди тебя ждут только победы. Я твоя надёжная опора и всегда верю в твою силу характера. Держи курс к мечте, и всё получится!», — писал Вячеслав сыну Алексу в честь его дня рождения в мае.