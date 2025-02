Тайная женитьба, дружба с Началовой и неучастие в «Евровидении» — жизнь и творчество Александра Панайотова

Первые телевизионные шоу и забвение



Александр Панайотов в программе «Народный артист» (Фото: соцсети)

«Это очень тяжело морально, не каждый справляется, тем более творческие люди. <…> Ничего нет хуже, когда ты стараешься, записываешь песни, делаешь шоу, а в ответ — игнор со стороны тех же коллег, деятелей шоу-бизнеса, как будто тебя нет в этом мире. <…> либо ты остаёшься на этом дне и уходишь из профессии, либо благодаря какому-то толчку начинаешь заново», — так описывал сложный период артист.

Работа над собой и шоу «Голос»

«В период забвения я начал активно работать над собой. Мне перестало нравиться отражение в зеркале. После очередной фотосессии я посмотрел исходники и понял: даже фотошоп не поможет. Тумблер щёлкнул — пора закрыть рот. Я люблю поесть, но в тот момент уж слишком расслабился и стал весить 106 килограммов. Записал песню «Непобедимый» и подумал, что классно было бы вернуться с ней, изменившись и внешне. За четыре месяца с помощью спорта и правильного питания избавился от 20 лишних килограммов», — делился своими успехами артист.

Александр Панайотов (Фото: соцсети) Александр Панайотов (Фото: соцсети)

Несбывшееся выступление на «Евровидение»

«Я знаю, что я точно там однажды буду. Может, в 2045 году, на 100-летие Победы, конкурс пройдёт в Берлине, и я на белом коне, как маршал Жуков, с флагом российским выйду уже с бородой и спою как «бурановский» дедушка. Надеюсь, конечно, что всё произойдёт раньше», — сказал однажды Александр.

Шоу «Точь-в-точь»

Александр Панайотов на шоу «Точь-в-точь» (Фото: соцсети)



«Это был адски тугой парик. Они мне затянули его так, что кровь перестала поступать к мозгу. Как раз перед выходом ножки подкосились. Реально стало плохо. Я побежал к гримёрам: «Девочки, ослабляйте!» Они стали резать, рвать. Слава Богу, все разрешилось!» — поделился Панайотов историей в программе «Вечерний Ургант».

Тайная избранница артиста

«Даже во время пандемии, когда мы вместе сидели дома, не устали. Но нам обоим иногда нужно личное пространство. Например, я уезжаю гулять в центр один и много хожу. Это может занимать 7—10 часов, а жена не названивает мне с вопросом: «Где ты?» Вместе мы очень любим путешествовать. В поездках мы просыпаемся рано и много гуляем. Так, в обычной жизни, Катя постоянно за рулём, а я вообще не вожу машину», — рассказывал певец порталу StarHit.

Александр Панайотов и его жена Екатерина Коренева (Фото: соцсети)

«Я очень скучаю» — о дружбе с Юлией Началовой

Александр Панайотов и Юлия Началова (Фото: соцсети)

«Ты всегда была, есть и будешь моей сестрой. Как же это чертовски трудно принять. Прости нас, что недооценили, что не уберегли. Ты навсегда в моем сердце…» — делился своими переживаниями Панайотов.

«Я знаю, что Юля была в этот вечер с нами. Наблюдала, радовалась… <…> Моя дорогая Юлия Началова, я люблю тебя, я помню тебя, и я очень скучаю», — писал артист в микроблоге.



О его карьере и личной жизни читайте в материалеВ 2002 году Панайотов приезжает в Москву, чтобы пройти кастинг для участия в проекте «Стань звездой». Тогда певец добрался до финала, но в группу «Другие правила» не попал. Гораздо удачнее всё сложилось с «Народным артистом», где Александр занял второе место, уступив лишь Алексею Гоману.На этом проекте Панайотову удалось исполнить свою главную мечту: спеть с кумиром детства — Ларисой Долиной — песню «Лунная мелодия». Заключив контракт с Кимом Брейтбургом и Евгением Фридляндом, вокалист отправился во всероссийский тур с другими финалистами конкурса. Потом были альбомы «Леди дождя» и «Формула любви» и запись совместного с Алексеем Чумаковым и Русланом Алехно хита «Необыкновенная».Когда контракт истёк, Панайотов стал независимым артистом. Он гастролировал по странам СНГ, ездил в Израиль, Германию и Францию, а в 2013 году выпустил третью пластинку под названием «Альфа и Омега». 30-летие вокалист отметил сольной программой в концертном зале «Мир», однако нельзя не отметить, что широкую популярность он утратил.В случае Александра толчком к активным действиям стала серьёзная авария.Как признавался Панайотов, медийная изоляция без эфиров и интервью тянулась пять лет.Триумфальное возвращение случилось в 2016 году — Панайотов принял участие в шоу «Голос». Песня All by Myself, исполненная певцом на «слепых прослушиваниях», произвела настоящий фурор: Григорий Лепс, Дима Билан, Полина Гагарина и Леонид Агутин повернулись к конкурсанту. В итоге Александр выбрал команду Лепса, а в финале занял второе место, уступив лишь Дарье Антонюк. Сотрудничество с наставником и его продюсерским центром продолжилось и вне шоу.Ещё на волне первой популярности вокалист предпринял попытку попасть на «Евровидение» от России, но не прошёл отборочный тур. В дальнейшем певец продолжил идти к своей мечте, но каждый раз оказывался в шаге от победы. Так, в 2008 Панайотов обогнал Сергея Лазарева, однако уступил Диме Билану и не смог представить страну на международном конкурсе. В 2017 году вперёд выбилась Юлия Самойлова, которой в итоге отказали во въезде на Украину. В 2021-м артист уступил Маниже.Панайотов принял участие в пятом сезоне программы «Точь-в-точь», в котором перевоплотился в Муслима Магомаева, Софию Ротару и Лучано Паваротти. Правда, изображая Софию Михайловну, артист едва не потерял сознание.В 2018 году певец презентовал клип «Имена» и признался, что в ролике снялась его законная супруга — Екатерина Коренева, которая по совместительству является его директором. Выяснилось, что на момент выпуска видео влюблённые были женаты уже два года, но не афишировали семейное положение.По словам Александра, они знакомы больше 15 лет.Позднее супруга артиста раскрыла ещё один секрет: изначально Александр жил у Екатерины, а когда дела пошли в гору, то купил квартиру буквально в 200 шагах от неё.Детей у пары нет, но, по словам Панайотова, он давно мечтает о большой семье.С Юлией Александр познакомился в 2004 году, когда он только начинал свой творческий путь. Дружба артистов длилась 15 лет и тянулась бы гораздо дольше, если бы не страшная болезнь, которая стала причиной смерти 38-летней артистки.Восемь лет звезда боролась с подагрой и системной красной волчанкой, а в последний год — ещё и с диабетом. Юлия очень много работала, и поэтому проигнорировала воспаление на ноге, начавшееся из-за обычной ранки. В марте 2019-го её госпитализировали, но из-за осложнений возникло заражение крови, гангрена и сердечная недостаточность.Певец не забыл о Юлии, часто посещал могилу на Троекуровском кладбище (кроме того, рядом похоронен дедушка его супруги). Вспоминал Александр о своей подруге и тогда, когда участвовал в шоу «Дуэты» вместе с её дочкой Верой Алдониной — они исполняли главный хит Началовой «Герой не моего романа».