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Тайная женитьба, дружба с Началовой и неучастие в «Евровидении» — жизнь и творчество Александра Панайотова

Александр Панайотов (Фото: соцсети)

Александр Панайотов (Фото: соцсети)

Через тернии к звёздам — так можно охарактеризовать путь певца Александра Панайотова. Он принял участие во многих вокальных конкурсах и проектах, долго работал над собой, чтобы зритель запомнил и принял его. Сейчас нет сомнений, что Александр добрался до вершины славы.
О его карьере и личной жизни читайте в материале «Радио 1».


Первые телевизионные шоу и забвение



В 2002 году Панайотов приезжает в Москву, чтобы пройти кастинг для участия в проекте «Стань звездой». Тогда певец добрался до финала, но в группу «Другие правила» не попал. Гораздо удачнее всё сложилось с «Народным артистом», где Александр занял второе место, уступив лишь Алексею Гоману.

На этом проекте Панайотову удалось исполнить свою главную мечту: спеть с кумиром детства — Ларисой Долиной — песню «Лунная мелодия». Заключив контракт с Кимом Брейтбургом и Евгением Фридляндом, вокалист отправился во всероссийский тур с другими финалистами конкурса. Потом были альбомы «Леди дождя» и «Формула любви» и запись совместного с Алексеем Чумаковым и Русланом Алехно хита «Необыкновенная».

Александр Панайотов в программе «Народный артист» (Фото: соцсети)

Когда контракт истёк, Панайотов стал независимым артистом. Он гастролировал по странам СНГ, ездил в Израиль, Германию и Францию, а в 2013 году выпустил третью пластинку под названием «Альфа и Омега». 30-летие вокалист отметил сольной программой в концертном зале «Мир», однако нельзя не отметить, что широкую популярность он утратил.
«Это очень тяжело морально, не каждый справляется, тем более творческие люди. <…> Ничего нет хуже, когда ты стараешься, записываешь песни, делаешь шоу, а в ответ — игнор со стороны тех же коллег, деятелей шоу-бизнеса, как будто тебя нет в этом мире. <…> либо ты остаёшься на этом дне и уходишь из профессии, либо благодаря какому-то толчку начинаешь заново», — так описывал сложный период артист.
В случае Александра толчком к активным действиям стала серьёзная авария.


Работа над собой и шоу «Голос»



Как признавался Панайотов, медийная изоляция без эфиров и интервью тянулась пять лет.
«В период забвения я начал активно работать над собой. Мне перестало нравиться отражение в зеркале. После очередной фотосессии я посмотрел исходники и понял: даже фотошоп не поможет. Тумблер щёлкнул — пора закрыть рот. Я люблю поесть, но в тот момент уж слишком расслабился и стал весить 106 килограммов. Записал песню «Непобедимый» и подумал, что классно было бы вернуться с ней, изменившись и внешне. За четыре месяца с помощью спорта и правильного питания избавился от 20 лишних килограммов», — делился своими успехами артист.

Александр Панайотов (Фото: соцсети)

Триумфальное возвращение случилось в 2016 году — Панайотов принял участие в шоу «Голос». Песня All by Myself, исполненная певцом на «слепых прослушиваниях», произвела настоящий фурор: Григорий Лепс, Дима Билан, Полина Гагарина и Леонид Агутин повернулись к конкурсанту. В итоге Александр выбрал команду Лепса, а в финале занял второе место, уступив лишь Дарье Антонюк. Сотрудничество с наставником и его продюсерским центром продолжилось и вне шоу.


Несбывшееся выступление на «Евровидение»



Ещё на волне первой популярности вокалист предпринял попытку попасть на «Евровидение» от России, но не прошёл отборочный тур. В дальнейшем певец продолжил идти к своей мечте, но каждый раз оказывался в шаге от победы. Так, в 2008 Панайотов обогнал Сергея Лазарева, однако уступил Диме Билану и не смог представить страну на международном конкурсе. В 2017 году вперёд выбилась Юлия Самойлова, которой в итоге отказали во въезде на Украину. В 2021-м артист уступил Маниже.
«Я знаю, что я точно там однажды буду. Может, в 2045 году, на 100-летие Победы, конкурс пройдёт в Берлине, и я на белом коне, как маршал Жуков, с флагом российским выйду уже с бородой и спою как «бурановский» дедушка. Надеюсь, конечно, что всё произойдёт раньше», — сказал однажды Александр.

Шоу «Точь-в-точь»



Панайотов принял участие в пятом сезоне программы «Точь-в-точь», в котором перевоплотился в Муслима Магомаева, Софию Ротару и Лучано Паваротти. Правда, изображая Софию Михайловну, артист едва не потерял сознание.

Александр Панайотов на шоу «Точь-в-точь» (Фото: соцсети)

«Это был адски тугой парик. Они мне затянули его так, что кровь перестала поступать к мозгу. Как раз перед выходом ножки подкосились. Реально стало плохо. Я побежал к гримёрам: «Девочки, ослабляйте!» Они стали резать, рвать. Слава Богу, все разрешилось!» — поделился Панайотов историей в программе «Вечерний Ургант».

Тайная избранница артиста



В 2018 году певец презентовал клип «Имена» и признался, что в ролике снялась его законная супруга — Екатерина Коренева, которая по совместительству является его директором. Выяснилось, что на момент выпуска видео влюблённые были женаты уже два года, но не афишировали семейное положение.
По словам Александра, они знакомы больше 15 лет.
«Даже во время пандемии, когда мы вместе сидели дома, не устали. Но нам обоим иногда нужно личное пространство. Например, я уезжаю гулять в центр один и много хожу. Это может занимать 7—10 часов, а жена не названивает мне с вопросом: «Где ты?» Вместе мы очень любим путешествовать. В поездках мы просыпаемся рано и много гуляем. Так, в обычной жизни, Катя постоянно за рулём, а я вообще не вожу машину», — рассказывал певец порталу StarHit.
Александр Панайотов и его жена Екатерина Коренева (Фото: соцсети)

Позднее супруга артиста раскрыла ещё один секрет: изначально Александр жил у Екатерины, а когда дела пошли в гору, то купил квартиру буквально в 200 шагах от неё.
Детей у пары нет, но, по словам Панайотова, он давно мечтает о большой семье.


«Я очень скучаю» — о дружбе с Юлией Началовой



С Юлией Александр познакомился в 2004 году, когда он только начинал свой творческий путь. Дружба артистов длилась 15 лет и тянулась бы гораздо дольше, если бы не страшная болезнь, которая стала причиной смерти 38-летней артистки.

Восемь лет звезда боролась с подагрой и системной красной волчанкой, а в последний год — ещё и с диабетом. Юлия очень много работала, и поэтому проигнорировала воспаление на ноге, начавшееся из-за обычной ранки. В марте 2019-го её госпитализировали, но из-за осложнений возникло заражение крови, гангрена и сердечная недостаточность.

Александр Панайотов и Юлия Началова (Фото: соцсети)

«Ты всегда была, есть и будешь моей сестрой. Как же это чертовски трудно принять. Прости нас, что недооценили, что не уберегли. Ты навсегда в моем сердце…» — делился своими переживаниями Панайотов.
Певец не забыл о Юлии, часто посещал могилу на Троекуровском кладбище (кроме того, рядом похоронен дедушка его супруги). Вспоминал Александр о своей подруге и тогда, когда участвовал в шоу «Дуэты» вместе с её дочкой Верой Алдониной — они исполняли главный хит Началовой «Герой не моего романа».
«Я знаю, что Юля была в этот вечер с нами. Наблюдала, радовалась… <…> Моя дорогая Юлия Началова, я люблю тебя, я помню тебя, и я очень скучаю», — писал артист в микроблоге.

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Бородину засняли с новорождённым ребёнком на руках – ещё одна дочь звезды «Дома-2»
06 февраля 2025, 18:56

Ксения Бородина (фото: Instagram* @borodylia)

Ольга Орлова опубликовала в личном блоге редкие кадры с подругой Ксенией Бородиной, на которых та держит на руках новорождённого ребёнка и кормит его из бутылочки. Однако эти фотографии – не повод поздравлять звезду «Дома-2» с пополнением в семье, поскольку позирует она не с родной дочерью, а с крёстной.
Два года экс-солистка «Блестящих» во второй раз стала мамой, после чего предложила Ксении стать крёстной для новорождённой дочки Ани. Бородина ответственно подошла к этому, а сейчас часто навещает девочку и дарит ей подарки.

6 февраля Аня отмечает день рождения. По этому случаю Орлова представила несколько архивных кадров, снятых после рождения девочки.
Ксения Бородина (фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Кстати, сама Бородина не раз заявляла, что готова родить ещё одного ребёнка – сейчас она воспитывает двух дочерей 15 и 9 лет. Возможно, совсем скоро, после свадьбы с женихом Николаем Сердюковым, её мечта исполнится.

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*запрещён в РФ
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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
#звёзды
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#воспитание
#школа
#дом
#образование
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#звёзды
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#блогер
#свет
#материнство
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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