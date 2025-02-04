Роман со студенткой, обучение дочери в США и странные обстоятельства гибели: судьба детей Андрея Панина и загадочная смерть артиста

Актер Андрей Панин ( фото: РИА Новости / РИА Новости)
Андрей Панин — талантливый российский актёр театра и кино, режиссёр и заслуженный артист России. Он прославился своими яркими ролями в культовых фильмах и сериалах, таких как «Бригада», «Каменская» и «Жмурки». За свою карьеру он удостоился престижных наград, включая Государственную премию РФ и премию «Ника». 6 марта 2013 в возрасте 50 лет Панин умер. Подробнее о его жизни, творческом пути, личной жизни и причинах смерти расскажет «Радио1».
Биография Андрея Панина
Андрей Панин появился на свет 28 мая 1962 года в Новосибирске. Вскоре его семья переехала в Челябинск, а затем обосновалась в Кемерове.
Отец будущего актера был высококвалифицированным техническим специалистом и занимался исследованием электромагнитных волн в радиодиапазоне. Мать преподавала физику в школе.
С детства Панин проявлял разносторонние интересы: он занимался спортом (в частности, боксом и каратэ), увлекался танцами и рисованием. В подростковые годы его заинтересовала авиация, и он всерьез задумывался о карьере пилота вертолета.
Жизнь в театре
Однако после школы он поступил в Технический институт пищевой промышленности, но проучился там всего около года — его отчислили за неподобающее поведение.
«Был санаторий-пансионат, куда завезли студентов на зимние каникулы. Директор, чтобы прикрыть свое очередное воровство, убрал оттуда всю охрану. Ну, люди и пожили там "весело" две недели. Вещи разные происходили: где-то что-то побили, натворили. А когда милиционеры приехали разбираться, я достаточно нагло себя повел, убегал от них. За особую дерзость в отношении сотрудников милиции меня отчислили со второго курса», — вспоминал Панин.
Осознав, что его настоящим призванием является творчество, Панин решил двигаться в этом направлении. Он поступил в Кемеровский институт культуры, где получил диплом режиссера. Некоторое время работал в Минусинском театре, а затем решил попытать счастья в столице.
Становление Панина как актера оказалось непростым: в Школу-студию МХАТ он смог поступить только с четвертой попытки. Там его педагогом был Александр Калягин. В 1991 году Панин завершил обучение и был зачислен в труппу МХАТа. На сцене этого театра он играл до 2000 года, принимая участие в значимых постановках, среди которых были «Женитьба», «Три сестры», «Борис Годунов» и «Маленькие трагедии».
Актер Андрей Панин ( фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Путь в кино
Карьера в кино у Андрея Панина долгое время не складывалась.
«Еще на первом курсе один очень известный режиссер мне честно сказал: "Будут проблемы! Ты непонятно какой типаж". Очень долго российский кинематограф не мог со мной определиться — люди со смутной внешностью, будь у них даже широчайший актерский диапазон, могут очень долго не появляться в кино», — подмечал Панин.
Дебютировал в кино он в 1992 году в драме Сергея Члиянца «По прямой», где сыграл охранника в исправительной колонии. Спустя два года Александр Калягин дал ему небольшой эпизод в своем фильме «Прохиндиада 2» (1994).
Первые заметные, хоть и не главные роли Панин получил в 1998 году – в комедии «Мама, не горюй» и философской притче «День полнолуния». Именно эти фильмы стали отправной точкой его кинокарьеры.
Настоящая известность пришла к нему в 2002 году после выхода сериала «Бригада». Его персонаж — Владимир Каверин, жесткий и расчетливый антагонист — закрепил за актером амплуа экранного злодея.
В 2005 году Панин вспомнил о своей первой профессии режиссера и попробовал себя в этом качестве, сняв комедийный сериал «Полный вперед!». Спустя два года он вновь выступил режиссером, представив зрителям свою вторую работу – комедию «Внук космонавта» (2007).
Актер Андрей Панин (фото: кадр из сериала «Бригада»)
Первый брак Панина
Андрей Панин впервые женился в 20 лет. Его избранницей стала студентка экономического факультета кемеровского вуза Татьяна Французова. Ее отец занимал высокую должность в государственном учреждении и состоял в партии.
Родители девушки не одобряли этот брак: их будущий зять не имел ни денег, ни связей, ни даже собственного жилья. Однако Татьяна не обращала внимания на эти трудности, искренне любила Андрея и была готова мириться с бедностью и бытовыми сложностями. Она прощала ему многое, в том числе мимолетные увлечения другими женщинами.
Вскоре в семье родилась дочь Надежда. Однако забота о малышке легла в основном на плечи бабушки и дедушки: Андрей строил актерскую карьеру, а Татьяна тоже была занята работой.
Когда супруги переехали в Москву, их брак окончательно дал трещину. После расставания каждый пошел своим путем. Надежда, единственная дочь Панина, получила образование в США и выбрала профессию финансиста.
Вторая любовь Андрея Панина
В 1994 году Андрей познакомился с Натальей Рогожкиной. Это произошло в Школе-студии МХАТ, где он вел занятие по практике актерского мастерства, а она была студенткой. Разница в возрасте составляла 12 лет: Панину было 32, Наталье — 20. Однако это не помешало вспыхнувшим чувствам, и их роман развивался стремительно.
Несмотря на крепкие отношения, пара долго не спешила оформлять брак. В 2001 году у них родился сын Александр, а официальную свадьбу они сыграли лишь в 2006-м.
Актеры Андрей Панин и Наталья Рогожкина ( фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Спустя два года в семье появился второй ребенок — мальчик Петр.
«Папа — сам ребенок, хулиган. Он не заправляет кровать, готов сколько угодно бегать, пугать всех из-за угла, скакать лошадкой, кричать и драться подушками. Другой разговор, что у него не всегда находится на все это время — просто в силу его занятости», — рассказывала Наталья.
Старший сын пошел по стопам отца: он исполнил главную роль в драме «Недетский дом» и снялся в сериале «Монастырь».
Петр больше увлечен спортом и пока не проявляет интереса к искусству.
Мама Андрея позже рассказывала, что он очень любил жену и детей, но работа отнимала у него почти все силы. Он часто уставал и предпочитал отдыхать в одиночестве. Для этого даже приобрел отдельное жилье. Именно там нашли его бездыханное тело.
Как умер Андрей Панин
Андрея Панина 7 марта 2013 года обнаружил его друг Геннадий Русин. Он забеспокоился, когда актер несколько дней не выходил на связь, и решил навестить его.
«Ключи у меня от этой квартиры всегда были. Когда Андрей с женой Наташей приобрели рядом новое жилье, эти апартаменты пустовали. И Панин предложил использовать свободную жилплощадь для хранения нашего инвентаря — монтажки, обработанных материалов», — сообщил друг и партнер актера по компании «Парус» Геннадий Русин.
Увиденное навсегда врезалось ему в память: разбросанные вещи и бездыханное тело Панина.
Началось расследование причин смерти. По официальной версии, актер погиб в результате несчастного случая: из-за черепно-мозговой травмы он потерял слишком много крови. Следствие пришло к выводу, что незадолго до трагедии Панин употреблял алкоголь, в нетрезвом состоянии мог неудачно упасть и удариться головой. После этого, находясь в панике, он метался по квартире, что объясняло беспорядок. Активные движения усилили кровоизлияние, что в итоге привело к летальному исходу.
Актер Андрей Панин ( фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Однако близкие актера сомневались в этой версии. По их мнению, Панин не был человеком, злоупотребляющим алкоголем, а обстоятельства его смерти выглядели слишком странными.
«Да, у него бывали запои. Но к алкоголю он относился скорее как к чему-то для души. И при этом был внимателен к телу: не курил и правильно питался», — сообщил оператор Игорь Гринякин.
Особенно много вопросов возникло у Геннадия Русина. Следователи утверждали, что входная дверь была заперта изнутри, а это означало, что в квартире никого постороннего не было. К тому же камеры наблюдения у дома не зафиксировали появления незнакомцев. Однако на пожарной лестнице видеонаблюдение отсутствовало, что оставляло пространство для сомнений.
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У Панина не было явных следов насилия, если не считать странных ссадин и царапин на руках.
«Дверь была закрыта не на щеколду, а на ключ, которым можно было запереть и снаружи. Все эти вопросы я задавал следователю. Никогда они не убедят меня, что гибель Андрюши — случайность, и не стоит искать третьих лиц в этой трагедии. Нужно было видеть тот кошмар, который творился в квартире. И я понимаю, что Панин — талантливый человек, но только он не мог так талантливо сам себя убить», — сказал Русин.
Друзья предполагали, что актер мог познакомиться с кем-то на улице, привести новых знакомых к себе домой, а затем поссориться с ними, что могло привести к трагическим последствиям.
Еще несколько деталей показались Русину подозрительными. Во-первых, в квартире нашли несколько бутылок водки, хотя Панин предпочитал красное вино. Во-вторых, было перевернуто съемочное оборудование, к которому актер относился бережно и всегда старался не трогать лишний раз.
Если предположить, что это было убийство, то оставался главный вопрос: каков был мотив? Среди возможных причин называли личную неприязнь преступника или же корыстный интерес.
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