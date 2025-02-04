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Роман со студенткой, обучение дочери в США и странные обстоятельства гибели: судьба детей Андрея Панина и загадочная смерть артиста

Актер Андрей Панин ( фото: РИА Новости / РИА Новости)

Актер Андрей Панин ( фото: РИА Новости / РИА Новости)

Андрей Панин — талантливый российский актёр театра и кино, режиссёр и заслуженный артист России. Он прославился своими яркими ролями в культовых фильмах и сериалах, таких как «Бригада», «Каменская» и «Жмурки». За свою карьеру он удостоился престижных наград, включая Государственную премию РФ и премию «Ника». ​6 марта 2013 в возрасте 50 лет Панин умер. Подробнее о его жизни, творческом пути, личной жизни и причинах смерти расскажет «Радио1».

Биография Андрея Панина


Андрей Панин появился на свет 28 мая 1962 года в Новосибирске. Вскоре его семья переехала в Челябинск, а затем обосновалась в Кемерове.

Отец будущего актера был высококвалифицированным техническим специалистом и занимался исследованием электромагнитных волн в радиодиапазоне. Мать преподавала физику в школе.

С детства Панин проявлял разносторонние интересы: он занимался спортом (в частности, боксом и каратэ), увлекался танцами и рисованием. В подростковые годы его заинтересовала авиация, и он всерьез задумывался о карьере пилота вертолета.

Жизнь в театре


Однако после школы он поступил в Технический институт пищевой промышленности, но проучился там всего около года — его отчислили за неподобающее поведение.

«Был санаторий-пансионат, куда завезли студентов на зимние каникулы. Директор, чтобы прикрыть свое очередное воровство, убрал оттуда всю охрану. Ну, люди и пожили там "весело" две недели. Вещи разные происходили: где-то что-то побили, натворили. А когда милиционеры приехали разбираться, я достаточно нагло себя повел, убегал от них. За особую дерзость в отношении сотрудников милиции меня отчислили со второго курса», — вспоминал Панин.

Осознав, что его настоящим призванием является творчество, Панин решил двигаться в этом направлении. Он поступил в Кемеровский институт культуры, где получил диплом режиссера. Некоторое время работал в Минусинском театре, а затем решил попытать счастья в столице.

Становление Панина как актера оказалось непростым: в Школу-студию МХАТ он смог поступить только с четвертой попытки. Там его педагогом был Александр Калягин. В 1991 году Панин завершил обучение и был зачислен в труппу МХАТа. На сцене этого театра он играл до 2000 года, принимая участие в значимых постановках, среди которых были «Женитьба», «Три сестры», «Борис Годунов» и «Маленькие трагедии».

Актер Андрей Панин ( фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Путь в кино


Карьера в кино у Андрея Панина долгое время не складывалась.

«Еще на первом курсе один очень известный режиссер мне честно сказал: "Будут проблемы! Ты непонятно какой типаж". Очень долго российский кинематограф не мог со мной определиться — люди со смутной внешностью, будь у них даже широчайший актерский диапазон, могут очень долго не появляться в кино», — подмечал Панин.

Дебютировал в кино он в 1992 году в драме Сергея Члиянца «По прямой», где сыграл охранника в исправительной колонии. Спустя два года Александр Калягин дал ему небольшой эпизод в своем фильме «Прохиндиада 2» (1994).

Первые заметные, хоть и не главные роли Панин получил в 1998 году – в комедии «Мама, не горюй» и философской притче «День полнолуния». Именно эти фильмы стали отправной точкой его кинокарьеры.

Настоящая известность пришла к нему в 2002 году после выхода сериала «Бригада». Его персонаж — Владимир Каверин, жесткий и расчетливый антагонист — закрепил за актером амплуа экранного злодея.

В 2005 году Панин вспомнил о своей первой профессии режиссера и попробовал себя в этом качестве, сняв комедийный сериал «Полный вперед!». Спустя два года он вновь выступил режиссером, представив зрителям свою вторую работу – комедию «Внук космонавта» (2007).

Актер Андрей Панин (фото: кадр из сериала «Бригада»)

Первый брак Панина


Андрей Панин впервые женился в 20 лет. Его избранницей стала студентка экономического факультета кемеровского вуза Татьяна Французова. Ее отец занимал высокую должность в государственном учреждении и состоял в партии.

Родители девушки не одобряли этот брак: их будущий зять не имел ни денег, ни связей, ни даже собственного жилья. Однако Татьяна не обращала внимания на эти трудности, искренне любила Андрея и была готова мириться с бедностью и бытовыми сложностями. Она прощала ему многое, в том числе мимолетные увлечения другими женщинами.

Вскоре в семье родилась дочь Надежда. Однако забота о малышке легла в основном на плечи бабушки и дедушки: Андрей строил актерскую карьеру, а Татьяна тоже была занята работой.

Когда супруги переехали в Москву, их брак окончательно дал трещину. После расставания каждый пошел своим путем. Надежда, единственная дочь Панина, получила образование в США и выбрала профессию финансиста.

Вторая любовь Андрея Панина


В 1994 году Андрей познакомился с Натальей Рогожкиной. Это произошло в Школе-студии МХАТ, где он вел занятие по практике актерского мастерства, а она была студенткой. Разница в возрасте составляла 12 лет: Панину было 32, Наталье — 20. Однако это не помешало вспыхнувшим чувствам, и их роман развивался стремительно.

Несмотря на крепкие отношения, пара долго не спешила оформлять брак. В 2001 году у них родился сын Александр, а официальную свадьбу они сыграли лишь в 2006-м.

Актеры Андрей Панин и Наталья Рогожкина ( фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Спустя два года в семье появился второй ребенок — мальчик Петр.

«Папа — сам ребенок, хулиган. Он не заправляет кровать, готов сколько угодно бегать, пугать всех из-за угла, скакать лошадкой, кричать и драться подушками. Другой разговор, что у него не всегда находится на все это время — просто в силу его занятости», — рассказывала Наталья.

Старший сын пошел по стопам отца: он исполнил главную роль в драме «Недетский дом» и снялся в сериале «Монастырь».

Петр больше увлечен спортом и пока не проявляет интереса к искусству.

Мама Андрея позже рассказывала, что он очень любил жену и детей, но работа отнимала у него почти все силы. Он часто уставал и предпочитал отдыхать в одиночестве. Для этого даже приобрел отдельное жилье. Именно там нашли его бездыханное тело.

Как умер Андрей Панин


Андрея Панина 7 марта 2013 года обнаружил его друг Геннадий Русин. Он забеспокоился, когда актер несколько дней не выходил на связь, и решил навестить его.

«Ключи у меня от этой квартиры всегда были. Когда Андрей с женой Наташей приобрели рядом новое жилье, эти апартаменты пустовали. И Панин предложил использовать свободную жилплощадь для хранения нашего инвентаря — монтажки, обработанных материалов», — сообщил друг и партнер актера по компании «Парус» Геннадий Русин.

Увиденное навсегда врезалось ему в память: разбросанные вещи и бездыханное тело Панина.

Началось расследование причин смерти. По официальной версии, актер погиб в результате несчастного случая: из-за черепно-мозговой травмы он потерял слишком много крови. Следствие пришло к выводу, что незадолго до трагедии Панин употреблял алкоголь, в нетрезвом состоянии мог неудачно упасть и удариться головой. После этого, находясь в панике, он метался по квартире, что объясняло беспорядок. Активные движения усилили кровоизлияние, что в итоге привело к летальному исходу.

Актер Андрей Панин ( фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Однако близкие актера сомневались в этой версии. По их мнению, Панин не был человеком, злоупотребляющим алкоголем, а обстоятельства его смерти выглядели слишком странными.

«Да, у него бывали запои. Но к алкоголю он относился скорее как к чему-то для души. И при этом был внимателен к телу: не курил и правильно питался», — сообщил оператор Игорь Гринякин.

Особенно много вопросов возникло у Геннадия Русина. Следователи утверждали, что входная дверь была заперта изнутри, а это означало, что в квартире никого постороннего не было. К тому же камеры наблюдения у дома не зафиксировали появления незнакомцев. Однако на пожарной лестнице видеонаблюдение отсутствовало, что оставляло пространство для сомнений.

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У Панина не было явных следов насилия, если не считать странных ссадин и царапин на руках.

«Дверь была закрыта не на щеколду, а на ключ, которым можно было запереть и снаружи. Все эти вопросы я задавал следователю. Никогда они не убедят меня, что гибель Андрюши — случайность, и не стоит искать третьих лиц в этой трагедии. Нужно было видеть тот кошмар, который творился в квартире. И я понимаю, что Панин — талантливый человек, но только он не мог так талантливо сам себя убить», — сказал Русин.

Друзья предполагали, что актер мог познакомиться с кем-то на улице, привести новых знакомых к себе домой, а затем поссориться с ними, что могло привести к трагическим последствиям.

Еще несколько деталей показались Русину подозрительными. Во-первых, в квартире нашли несколько бутылок водки, хотя Панин предпочитал красное вино. Во-вторых, было перевернуто съемочное оборудование, к которому актер относился бережно и всегда старался не трогать лишний раз.

Если предположить, что это было убийство, то оставался главный вопрос: каков был мотив? Среди возможных причин называли личную неприязнь преступника или же корыстный интерес.

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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
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#школа
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#дети
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#звёзды
#актриса
#блогер
#свет
#материнство
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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«Всегда можно покаяться»: Катя Гордон сочувствует Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
Катя Гордон посочувствовала Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
06 февраля 2025, 17:25

Екатерина Гордон (Фото: Вконтакте @katyagordon)

Моргенштерн*, как называет себя Алишер Валиев, в настоящий момент проходит лечение в реабилитационном центре Израиля. Недавно он заявил, что в юности просил дьявола о популярности.
Его слова прокомментировала звёздный юрист Катя Гордон. Она сказала, что верит словам музыканта и не думает, что они сказаны исключительно ради хайпа.

«Думаю, это правда. Дьявол — это искушения, пороки и компромисс. Но всегда можно покаяться и начать искупать грехи. Я рядом», — поделилась мнением Гордон с VOICE.

Юрист добавила, что искренне сочувствует Моргенштерну*: у него проблемы с законом, он объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах, и Катя Гордон готова представлять его интересы в суде.

«Я считаю, что он талант», — заключила юрист и общественный деятель.

Бывший участник группы Centr рэпер Птаха тоже жалеет Моргенштерна* и называет его решение пройти реабилитацию смелым поступком.

Но есть и те, кто придерживается иного мнения. Так, Мария Погребняк призывала запретить песни иностранного агента, с ней солидарна ее подруга Ольга Бузова.

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* Признан иноагентом в РФ
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