Роман со студенткой, обучение дочери в США и странные обстоятельства гибели: судьба детей Андрея Панина и загадочная смерть артиста

Андрей Панин — талантливый российский актёр театра и кино, режиссёр и заслуженный артист России. Он прославился своими яркими ролями в культовых фильмах и сериалах, таких как «Бригада», «Каменская» и «Жмурки». За свою карьеру он удостоился престижных наград, включая Государственную премию РФ и премию «Ника». ​6 марта 2013 в возрасте 50 лет Панин умер. Подробнее о его жизни, творческом пути, личной жизни и причинах смерти расскажет «Радио1».