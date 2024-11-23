Бизнес, пластика и отношения с 21-летним бизнесменом: как живёт 14-летняя дочь Веры Брежневой

Сара Киперман (Фото: соцсети Сары Киперман)
Младшей дочери певицы Веры Брежневой Саре Киперман всего 14 лет, но у нее уже есть то, о чем только могут мечтать девушки гораздо старшего возраста: собственный бизнес, яркая внешность и серьезные отношения с парнем, который на 7 лет ее старше.
О том, как живет Сара Киперман, правдивы ли слухи о ее пластике и что думает Вера Брежнева о раннем романе своей дочери, расскажет редакция «Радио 1».
Сара Киперман родилась в 2009 году в Киеве в семье известной исполнительницы Веры Брежневой и ее мужа Михаила Кипермана. Когда девочке было всего три года, родители развелись. В то время было множество слухов о том, что причина развода пары была финансовой. Киперман задолжал банку крупную сумму денег в 2011 году, его имущество могло попасть под арест. Если бы это произошло, то долг должен был бы возвращать не только Киперман, но и его супруга. Поэтому Вера решила развестись, чтобы не платить его долги.
Общественность также говорила, что Киперману не нравилось постоянное отсутствие Брежневой в доме из-за гастролей, а также ее слишком откровенные наряды.
Семья бизнесмена тоже была не в восторге от его брака с Брежневой. Сама исполнительница никогда не комментировала причину развода с Киперманом, с которым прожила 6 лет.
После развода Сара осталась жить с мамой. Вера через некоторое время вышла замуж за своего продюсера Константина Меладзе. Поэтому Сара стала жить с мамой и отчимом. Тот сделал все, чтобы наладить отношения с падчерицей, и смог с ней подружиться.
А Михаил Киперман через время женился на дизайнере ювелирных украшений и модели Алёне Гайваненко, которая в браке с ним родила троих детей. Алёне удалось построить хорошие отношения с девочкой. Сара даже называла ее «мамой».
Впервые на публику Сару Киперман вывела мать в 2017 году на неделе моды. Стоит отметить, что в 2020 году Брежнева рассказала, что дочь очень быстро развивается физически и уже догнала мать по росту, поэтому они начали меняться одеждой друг с другом. Сара повзрослела крайне быстро, внешне она всегда выглядела намного старше своего возраста.
Сегодня Сара Киперман живет в Швейцарии, возможно, вместе с папой, его супругой и детьми. Но также известно, что они много путешествуют. Сара регулярно посещает дорогие рестораны, носит эксклюзивную одежду и дорогие ювелирные украшения. В соцсетях девушка в платьях экстремально короткой длины, демонстрируя глубокое декольте.
Киперман также очень любит макияж, это одна из причин, из-за которой ее часто критикуют подписчики. Аудитория обвиняет ее в том, что в свои 14 лет она выглядит на 20 лет и старше.
Летом этого года Сара Киперман оказалась в центре внимания, когда стало известно о том, что у нее есть молодой человек. 14-летняя девушка встречается с 21-летним Андреем Андерсеном. Его отец бизнесмен Павел Бенедиктов. Молодой человек решил поменять фамилию, поскольку живет в Англии. Андрей основал фирму Intersson, которая специализируется на программировании, оказании консалтинговых и IT-услуг для бизнеса.
Примечательно, что молодые люди уже давно вместе. Еще в 2022 году девушка публиковала фотографию с Андерсоном, где она стоит с большим букетом. Киперман тогда писала, что они отмечали годовщину отношений. Можно сделать вывод, что в начале отношений девушке могло не быть и 12 лет.
В соцсетях информация о таких отношениях вызвала большие обсуждения. Однако похоже, что знаменитая мама не видит ничего плохого в романе этой пары.
Обладательница собственного бизнеса с 12 лет
В свободное от учебы время Сара занимается фитнесом, теннисом и увлекается диджеингом. Сара Киперман не только выглядит старше своих лет, но и образ жизни ведет как абсолютно взрослая девушка. Когда ей было всего 12 лет, то она стала владелицей собственной студии дизайна интерьера Laudrea, которая специализируется на обустройстве разного вида помещений. Сара также мечтает поступить в институт моды и дизайна Марангони в Милане.
Младшая дочь Веры Брежневой ранее прокомментировала слухи о своей внешности в социальных сетях. Киперман опровергла информацию о пластических операциях. По словам девушки, ее красота — это дар природы. Сара выразила благодарность своим родителям за гены и уход за кожей лица, отметив, что не прибегала к использованию филлеров и ботокса.
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Девочка из семьи олигарха
Сара Киперман родилась в 2009 году в Киеве в семье известной исполнительницы Веры Брежневой и ее мужа Михаила Кипермана. Когда девочке было всего три года, родители развелись. В то время было множество слухов о том, что причина развода пары была финансовой. Киперман задолжал банку крупную сумму денег в 2011 году, его имущество могло попасть под арест. Если бы это произошло, то долг должен был бы возвращать не только Киперман, но и его супруга. Поэтому Вера решила развестись, чтобы не платить его долги.
Общественность также говорила, что Киперману не нравилось постоянное отсутствие Брежневой в доме из-за гастролей, а также ее слишком откровенные наряды.
Вера Брежнева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Семья бизнесмена тоже была не в восторге от его брака с Брежневой. Сама исполнительница никогда не комментировала причину развода с Киперманом, с которым прожила 6 лет.
После развода Сара осталась жить с мамой. Вера через некоторое время вышла замуж за своего продюсера Константина Меладзе. Поэтому Сара стала жить с мамой и отчимом. Тот сделал все, чтобы наладить отношения с падчерицей, и смог с ней подружиться.
А Михаил Киперман через время женился на дизайнере ювелирных украшений и модели Алёне Гайваненко, которая в браке с ним родила троих детей. Алёне удалось построить хорошие отношения с девочкой. Сара даже называла ее «мамой».
Впервые на публику Сару Киперман вывела мать в 2017 году на неделе моды. Стоит отметить, что в 2020 году Брежнева рассказала, что дочь очень быстро развивается физически и уже догнала мать по росту, поэтому они начали меняться одеждой друг с другом. Сара повзрослела крайне быстро, внешне она всегда выглядела намного старше своего возраста.
Люксовая жизнь Сары Киперман
Сегодня Сара Киперман живет в Швейцарии, возможно, вместе с папой, его супругой и детьми. Но также известно, что они много путешествуют. Сара регулярно посещает дорогие рестораны, носит эксклюзивную одежду и дорогие ювелирные украшения. В соцсетях девушка в платьях экстремально короткой длины, демонстрируя глубокое декольте.
Сара Киперман (Фото: соцсети Сары Киперман)
Киперман также очень любит макияж, это одна из причин, из-за которой ее часто критикуют подписчики. Аудитория обвиняет ее в том, что в свои 14 лет она выглядит на 20 лет и старше.
14-летняя дочь Брежневой и ее роман с 21-летним сыном бизнесмена
Летом этого года Сара Киперман оказалась в центре внимания, когда стало известно о том, что у нее есть молодой человек. 14-летняя девушка встречается с 21-летним Андреем Андерсеном. Его отец бизнесмен Павел Бенедиктов. Молодой человек решил поменять фамилию, поскольку живет в Англии. Андрей основал фирму Intersson, которая специализируется на программировании, оказании консалтинговых и IT-услуг для бизнеса.
Примечательно, что молодые люди уже давно вместе. Еще в 2022 году девушка публиковала фотографию с Андерсоном, где она стоит с большим букетом. Киперман тогда писала, что они отмечали годовщину отношений. Можно сделать вывод, что в начале отношений девушке могло не быть и 12 лет.
Сара Киперман (Фото: соцсети Сары Киперман)
В соцсетях информация о таких отношениях вызвала большие обсуждения. Однако похоже, что знаменитая мама не видит ничего плохого в романе этой пары.
Обладательница собственного бизнеса с 12 лет
В свободное от учебы время Сара занимается фитнесом, теннисом и увлекается диджеингом. Сара Киперман не только выглядит старше своих лет, но и образ жизни ведет как абсолютно взрослая девушка. Когда ей было всего 12 лет, то она стала владелицей собственной студии дизайна интерьера Laudrea, которая специализируется на обустройстве разного вида помещений. Сара также мечтает поступить в институт моды и дизайна Марангони в Милане.
Слухи о пластике
Младшая дочь Веры Брежневой ранее прокомментировала слухи о своей внешности в социальных сетях. Киперман опровергла информацию о пластических операциях. По словам девушки, ее красота — это дар природы. Сара выразила благодарность своим родителям за гены и уход за кожей лица, отметив, что не прибегала к использованию филлеров и ботокса.
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Екатерина Коршунова