«Так жестоко»: певица Sabi рассказала о трудностях шоу-бизнеса и ответила хейтерам

17 октября 2026, 13:24

Певица Sabi призналась, что не готова идти по головам ради успеха

Sabi (Фото: Instagram* / @sabi_gargo)

Певица Sabi, настоящее имя которой Сабина Мамедова, высказалась в соцсетях о трудностях карьеры в шоу-бизнесе на фоне обострившегося конфликта с MIA BOYKA. Артистка призналась, что не ожидала столкнуться с такой жёсткой стороной индустрии, несмотря на упорную работу и стремительный старт карьеры.