«Так жестоко»: певица Sabi рассказала о трудностях шоу-бизнеса и ответила хейтерам
Певица Sabi, настоящее имя которой Сабина Мамедова, высказалась в соцсетях о трудностях карьеры в шоу-бизнесе на фоне обострившегося конфликта с MIA BOYKA. Артистка призналась, что не ожидала столкнуться с такой жёсткой стороной индустрии, несмотря на упорную работу и стремительный старт карьеры.
Сабина подчеркнула, что не готова добиваться успеха за счёт других людей и поступаться собственными принципами. По её словам, она старается помогать окружающим, держит слово и не хочет идти по головам ради популярности. При этом певица верит, что те, кто добивается своего нечестными методами, со временем столкнутся с последствиями.
Кроме того, Sabi обратилась к критикам, которые высмеивают её вокальные данные и манеру речи. Исполнительница не стала отрицать, что ей ещё есть чему учиться, но отметила, что продолжает работать над собой и совершенствоваться. В частности, Мамедова несколько раз в неделю посещает занятия по вокалу.
Певица дала понять, что не собирается отказываться от своей мечты из-за негативных комментариев. Она намерена продолжать развиваться и доказывать результатами, что способна стать лучше.
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