Тайские врачи озвучили диагноз Паши Техника, ставший причиной его смерти

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)
В минувшие выходные в Таиланде скончался Паша Техник. Последние дни жизни рэпер провёл в реанимации в одной из местных больниц.
Множество слухов ходило о причинах смерти 40-летнего исполнителя. Но теперь у представителя рэпера Марка Флинка есть официальное свидетельство о смерти, в котором стоит заключение тайских врачей: «Лёгочная инфекция», приводит данные издание StarHit.
Паша Техник никогда не скрывал, что страдает от наркотической зависимости, но признавался, что мечтает вылечиться и начать жизнь с чистого листа.
Известно также, что скандальный артист посещал детские дома, где рассказывал подросткам о вреде запрещённых веществ, приводя в пример собственную жизнь с печальным опытом.
А ещё рэпер часто в шутку заявлял, что скоро умрёт. Пользователи Сети всегда смеялись по этому поводу, но сейчас оказалось, что его слова стали пророческими.
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*запрещён в РФ
Паша Техник никогда не скрывал, что страдает от наркотической зависимости, но признавался, что мечтает вылечиться и начать жизнь с чистого листа.
Известно также, что скандальный артист посещал детские дома, где рассказывал подросткам о вреде запрещённых веществ, приводя в пример собственную жизнь с печальным опытом.
А ещё рэпер часто в шутку заявлял, что скоро умрёт. Пользователи Сети всегда смеялись по этому поводу, но сейчас оказалось, что его слова стали пророческими.
Читайте также:
Еву Карицкую задержали в российском аэропорту после смерти Паши Техника на Пхукете
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Экс-супруга до последнего оставалась с ним: история отношений Паши Техника с бывшей женой и эскортницей
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова