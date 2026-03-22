«Худой как щепка»: Дочь Григория Лепса рассказала, как его мать спасла ему жизнь
Дочь Григория Лепса Инга рассказала о драматичных событиях в жизни отца. В передаче «Ты не поверишь!» на НТВ женщина сообщила, что в 90-е годы артист оказался на грани жизни и смерти из-за панкреонекроза — тяжёлого заболевания поджелудочной железы.
Врачи срочно госпитализировали и прооперировали будущую звезду. Мать артиста, Натэлла Семёновна, приняла радикальное решение: она продала свою квартиру в Сочи и немедленно прилетела в Москву, чтобы находиться рядом с сыном.
В это время 12-летняя Инга осталась дома одна и даже не догадывалась, насколько серьёзным оказалось состояние отца.
«Я знала, что он в больнице, но не понимала, насколько всё плохо», — призналась она.Когда Лепс пошёл на поправку, его мать вернулась домой.
«Он был худой как щепка, чувствовал себя не очень и выглядел не фонтан. Конечно, это удар для жизни был, для карьеры, для всего», — объяснила дочь певца.