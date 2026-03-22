«Худой как щепка»: Дочь Григория Лепса рассказала, как его мать спасла ему жизнь

22 марта 2026, 17:07

Дочь Лепса рассказала, как мать певца продала квартиру ради его спасения

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Дочь Григория Лепса Инга рассказала о драматичных событиях в жизни отца. В передаче «Ты не поверишь!» на НТВ женщина сообщила, что в 90-е годы артист оказался на грани жизни и смерти из-за панкреонекроза — тяжёлого заболевания поджелудочной железы.





Врачи срочно госпитализировали и прооперировали будущую звезду. Мать артиста, Натэлла Семёновна, приняла радикальное решение: она продала свою квартиру в Сочи и немедленно прилетела в Москву, чтобы находиться рядом с сыном.



В это время 12-летняя Инга осталась дома одна и даже не догадывалась, насколько серьёзным оказалось состояние отца.

«Я знала, что он в больнице, но не понимала, насколько всё плохо», — призналась она.

«Он был худой как щепка, чувствовал себя не очень и выглядел не фонтан. Конечно, это удар для жизни был, для карьеры, для всего», — объяснила дочь певца.