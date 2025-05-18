«Такие люди попадают в рай»: Стриженова показала могилу погибшей в ДТП Земляникиной

Елена Земляникина- Крылатова (Фото: Instagram*/strizhenovae)
Актриса Екатерина Стриженова показала в соцсетях могилу погибшей в ДТП Елены Земляникиной-Крылатовой. Актриса из киноленты «Москва слезам не верит» погибла 14 мая.
«Спасибо всем, кто пришел, проводил, помолился, позвонил, написал, помянул. Царствие небесное! Такие люди, как наша Лена, сразу попадают в рай», — отметила Стриженова.
Фото: Instagram*/strizhenovae
Могила почившей артистки утопает в белых розах, хризантемах и лилиях. Погибшая была старшей сестрой мужа Стриженовой Александра. С Еленой Земляникиной-Крылатовой попрощались в Москве 17 мая. Звезду похоронили в Домодедово на кладбище Куприяниха. Женщину сбил на пешеходном переходе мотоциклист. Она скончалась на 67-м году жизни. Водитель сейчас под домашним арестом, открыто уголовное дело.
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Никита Кротов