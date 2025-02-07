Стало известно, где сейчас Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев отдыхает с детьми в Дубае, пишет издание 7Дней.ru. Уточняется, что исполнитель не стал брать с собой детей, когда ездил по Южной Америке, поскольку поездка была жесткой. Однако теперь семья воссоединилась.