Стало известно, где сейчас Сергей Лазарев

Сергей Лазарев (Фото: instagram*/lazarevsergey
Певец Сергей Лазарев отдыхает с детьми в Дубае, пишет издание 7Дней.ru. Уточняется, что исполнитель не стал брать с собой детей, когда ездил по Южной Америке, поскольку поездка была жесткой. Однако теперь семья воссоединилась.
«Мы все в одном большом номере! Это очень удобно для семейного отдыха с детьми. Еще несколько дней отдохнем всей семьей, и сразу врываюсь в работу», — цитируют певца журналисты.Воспитывать детей Сергею помогает мать. В частности, сын Никита хочет стать артистом и занимается с ранних лет в танцевальной студии Аллы Духовой.
Ранее стало известно, что актер Денис Матросов прокомментировал ДТП в Москве со своим участием.
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Никита Кротов