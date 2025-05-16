Звездная дочь Виталия Гогунского ответила на заявление отца о женщинах фразой его персонажа из «Универа»

Милана Стар (Фото: Телеграм @milana_offi)
Сегодня Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», дополнил потрясшее пользователей Сети заявление о женщинах. Звезда отрицает слова экс-супруги Ирины Маирко о том, что считает слабый пол низшим слоем общества.
Актер высказался и о роли дочки в своей жизни — с ней он не общался уже больше семи лет. Со слов Гогунского, если бы он считал женщину низшим слоем, то его дочь не стала бы звездой.
15-летняя певица и видеоблогер Милана Стар еще до объяснений звездного отца дерзко и кратко отреагировала на высказывания Гогунского одной из фирменных фраз его же персонажа из известного сериала.
Однако многие подписчики дочери Виталия Гогунского не сразу поняли, что пост — реакция на громкие высказывания отца.
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«Я бы не посвятил ей часть жизни, они бы остались на улице, а не дарили бы сегодня друг другу квартиры благодаря моим достижениям», — обратил внимание Виталий в беседе с Super.
15-летняя певица и видеоблогер Милана Стар еще до объяснений звездного отца дерзко и кратко отреагировала на высказывания Гогунского одной из фирменных фраз его же персонажа из известного сериала.
«Это потеря потерь», — отметила Милана Стар в социальных сетях.
Однако многие подписчики дочери Виталия Гогунского не сразу поняли, что пост — реакция на громкие высказывания отца.
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Ольга Енгалычева