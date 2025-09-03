Достижения.рф

«Перестаньте завидовать»: Певица Марго обвинила хейтеров в проблемах с кожей

Певица Маргарита Овсянникова объявила войну завистникам из-за прыщей
Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Российская певица Маргарита Овсянникова, выступающая под сценическим псевдонимом Марго, в своём личном блоге поделилась с подписчиками необычным объяснением проблем с кожей.



По словам артистки, появившиеся у неё прыщи могут быть следствием негативного воздействия со стороны завистников. Овсянникова опубликовала соответствующее фото и подписала его, обратившись к поклонникам.

«Посмотрите на моё лицо! У меня даже в подростковом возрасте не было ничего на лице! Перестаньте завидовать, пожалуйста. Просто смиритесь. Люблю», — подписала она снимок.
Публикация появилась вскоре после выхода её новой песни «Кукареку», записанной при участии американского исполнителя Lil Pump. Ранее этот релиз уже комментировала продюсер Яна Рудковская, отметившая, что для продвижения в шоу-бизнесе все средства хороши.

Ольга Щелокова

