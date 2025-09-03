«Перестаньте завидовать»: Певица Марго обвинила хейтеров в проблемах с кожей

03 сентября 2025, 19:33

Певица Маргарита Овсянникова объявила войну завистникам из-за прыщей

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Российская певица Маргарита Овсянникова, выступающая под сценическим псевдонимом Марго, в своём личном блоге поделилась с подписчиками необычным объяснением проблем с кожей.





По словам артистки, появившиеся у неё прыщи могут быть следствием негативного воздействия со стороны завистников. Овсянникова опубликовала соответствующее фото и подписала его, обратившись к поклонникам.

«Посмотрите на моё лицо! У меня даже в подростковом возрасте не было ничего на лице! Перестаньте завидовать, пожалуйста. Просто смиритесь. Люблю», — подписала она снимок.

