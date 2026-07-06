«Вдруг я полный дебил»: Natan пошутил о своих изменах после семейного скандала

06 июля 2026, 11:56

Natan вспомнил роман с Лерчек и Бьянкой и высказался о новых реалити-шоу

Natan (Фото: Instagram* / @natan_official)

Natan с юмором вспомнил в «Мастере игры» один из самых громких скандалов в своей личной жизни. Певец признался, что прекрасно понимал реакцию публики после того, как во время одного из шоу закрутил романтические истории с Лерчек и Бьянкой, однако самым болезненным для него было не общественное осуждение, а переживания за собственную семью.





Артист отметил, что именно отношения с близкими стали для него главным испытанием после случившегося.





«То, что меня все ненавидели и ругали — это было абсолютно понятным. Я переживал за свои отношения с семьей. Это было для меня самое губительное», — рассказал Natan.

«Сейчас у меня все прекрасно, я с детьми, со своей супругой, люблю, провожу каждую минуту с ними. Посмотрим, вдруг я полный дебил, и на этом шоу опять погорю», — с улыбкой сказал артист.