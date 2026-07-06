Достижения.рф

«Вдруг я полный дебил»: Natan пошутил о своих изменах после семейного скандала

Natan вспомнил роман с Лерчек и Бьянкой и высказался о новых реалити-шоу
Natan (Фото: Instagram* / @natan_official)

Natan с юмором вспомнил в «Мастере игры» один из самых громких скандалов в своей личной жизни. Певец признался, что прекрасно понимал реакцию публики после того, как во время одного из шоу закрутил романтические истории с Лерчек и Бьянкой, однако самым болезненным для него было не общественное осуждение, а переживания за собственную семью.



Артист отметил, что именно отношения с близкими стали для него главным испытанием после случившегося.

«То, что меня все ненавидели и ругали — это было абсолютно понятным. Я переживал за свои отношения с семьей. Это было для меня самое губительное», — рассказал Natan.
По словам певца, сейчас этот непростой период остался позади. Он признался, что счастлив рядом с супругой Анастасией Швецовой и детьми, стараясь проводить с ними как можно больше времени.

«Сейчас у меня все прекрасно, я с детьми, со своей супругой, люблю, провожу каждую минуту с ними. Посмотрим, вдруг я полный дебил, и на этом шоу опять погорю», — с улыбкой сказал артист.
Несмотря на самоиронию, слова Natan вызвали неоднозначную реакцию, ведь многие пользователи считают, что подобные темы всё ещё слишком болезненны для шуток.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0