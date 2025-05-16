«Там дикая жадность»: бывший директор Надежды Кадышевой назвал её сына избалованным нарциссом

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Бывший директор певицы Надежды Кадышевой заявил, что её сын является избалованным нарциссом. Об этом Борис Горшков рассказал в эфире шоу «Малахов».
Тема всплыла на фоне недавного скандала, в центре которого оказался наследник народной артистки России. Бывшие возлюбленные Григория Костюка обвинили его в мошенничестве и попытках сократить и без того невысокую сумму алиментов.
Горшков отметил, что наблюдал за Григорием с подросткового возраста и, по его мнению, мальчик всегда был жадным.
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Горшков отметил, что наблюдал за Григорием с подросткового возраста и, по его мнению, мальчик всегда был жадным.
«Там дикая жадность, а оборот денег был большой. Гриша вырос избалованным. Постоянно слышал от него: "Папа, купи". Машина нужна обязательно такая, чтобы привлекала внимание, всё самое модное. Типичный нарцисс…», – высказался бывший директор Кадышевой.Также Горшков добавил, что сын звёздной пары якобы с самого детства рассматривал родителей исключительно как капитал, поэтому относился к ним потребительски.
«Я как-то разговаривал с ним, мол, мама поёт, папа играет. А что ты думаешь делать? На это он мне: "Что мне родители? Вот когда наследство оставят, да"», – вспомнил мужчина.Читайте также:
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Анастасия Чинкова