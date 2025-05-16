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«Там дикая жадность»: бывший директор Надежды Кадышевой назвал её сына избалованным нарциссом

Экс-директор Кадышевой назвал её сына избалованным нарциссом
Надежда Кадышева и Григорий Костюк (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Бывший директор певицы Надежды Кадышевой заявил, что её сын является избалованным нарциссом. Об этом Борис Горшков рассказал в эфире шоу «Малахов».
Тема всплыла на фоне недавного скандала, в центре которого оказался наследник народной артистки России. Бывшие возлюбленные Григория Костюка обвинили его в мошенничестве и попытках сократить и без того невысокую сумму алиментов.

Горшков отметил, что наблюдал за Григорием с подросткового возраста и, по его мнению, мальчик всегда был жадным.

«Там дикая жадность, а оборот денег был большой. Гриша вырос избалованным. Постоянно слышал от него: "Папа, купи". Машина нужна обязательно такая, чтобы привлекала внимание, всё самое модное. Типичный нарцисс…», – высказался бывший директор Кадышевой.
Также Горшков добавил, что сын звёздной пары якобы с самого детства рассматривал родителей исключительно как капитал, поэтому относился к ним потребительски.

«Я как-то разговаривал с ним, мол, мама поёт, папа играет. А что ты думаешь делать? На это он мне: "Что мне родители? Вот когда наследство оставят, да"», – вспомнил мужчина.
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#музыкант
#семья
Ирина Шейк вышла на красную дорожку в откровенном платье без бретелей
Ирина Шейк в откровенном платье без бретелей появилась на премьере в Каннах
16 мая 2025, 09:02

Ирина Шейк (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Ирина Шейк появилась на премьерном показе фильма «Досье 137» в откровенном платье без бретелей, несмотря на новые правила дресс-кода Каннского кинофестиваля, которые запрещают «голые» наряды.
Топ-модель выбрала драматичный образ «черного лебедя» с роскошным декором из перьев, выгодно подчеркнув стройную фигуру. Ее образ также дополнили элегантные длинные перчатки в стиле старого Голливуда, распущенные волосы и макияж с акцентом на алые губы. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера сразу обратила на себя внимание фотографов.

«Я так ждала, когда увижу "Досье 137". Это по-настоящему что-то особенное!» — поделилась эмоциями звезда подиумов, обнародовав снимки с красной дорожки.
Ирина Шейк (Фото: Инстаграм* @irinashayk)
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Стриженова рассказала о гибели золовки Елены Земляникиной: «Спешила к студентам, переходила дорогу, и её насмерть сбил мотоцикл»
Екатерина Стриженова рассказала о трагической гибели золовки Елены Земляникиной
16 мая 2025, 08:56

Александр и Екатерина Стриженовы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сегодня стало известно о гибели сестры Александра Стриженова – 66-летней актрисы Елены Земляникиной. Жена актёра Екатерина рассказала о произошедшем.
«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу, и её насмерть сбил мотоцикл. Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать потерю очень близкого и родного человека», – поделилась Стриженова в личном блоге.
Телезвезда поделилась тёплыми воспоминаниями о погибшей золовке. Екатерина заявила, что Елене удалось прожить жизнь без осуждений, уныния и зависти. Стриженова училась у неё терпению, которое казалось безграничным.

Земляникина пела в церковном хоре, вела воскресную школу, преподавала актёрское мастерство детям, руководила детским театром и обучала будущих преподавателей в университете. Она воспитала троих дочерей, которые подарили ей 12 внуков.

Стриженова добавила, что отпевание и прощание пройдёт в предстоящую субботу, в 11:00, в церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.

Новость о гибели Елены не оставила равнодушными поклонников звёздной пары. Пользователи соцсетей искренне сопереживают новой беде, обрушившейся на семью. А ведь всего несколько месяцев назад, 9 февраля, не стало актёра Олега Стриженова. Екатерина тогда очень сильно скорбела по любимому свёкру.

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#семья
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#прощание
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#трагедия
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Отдых в Юрмале: Максим Галкин* раскрыл летние планы Аллы Пугачевой
Галкин* заявил, что Пугачева проведет лето в Юрмале
16 мая 2025, 08:20

Алла Пугачева (фото: Instagram** @alla_orfey)

Максим Галкин* намекнул, что его жена традиционно проведет лето в Юрмале, хотя точные даты ее приезда пока держатся в секрете. Поклонники предположили, что звезда появится в Латвии в августе — именно на этот месяц у юмориста запланированы гастроли по стране.
Вполне вероятно, что Примадонна, как обычно, остановится на роскошной вилле у Рижского взморья, где будет отдыхать в компании своей давней подруги Лаймы Вайкуле. Однако в этом году к ним не сможет присоединиться старшая дочь Пугачевой — Кристина Орбакайте, которой запретили въезд в Латвию из-за концерта в Крыму.

Тем не менее Алла Борисовна явно не намерена отказываться от любимого курорта из-за дочери. К тому же у ее мужа с латвийскими властями никаких проблем нет.

Напомним, ранее музыкальный критик Артемий Троицкий* утверждал, что запрет на въезд Орбакайте может оттолкнуть Пугачеву от посещения Латвии.

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**Запрещен в РФ
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#курорт
#звёзды
#певица
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Младшая дочь Дональда Трампа впервые стала мамой – у президента США родился 11-й внук
Младшая дочь Дональда Трампа родила первенца
16 мая 2025, 08:02

Тиффани Трамп и Майкл Булос (фото: Instagram* @tiffanytrump)

В семье президента США прибавление – у Дональда Трампа родился ещё один внук.
Младшая дочь американского лидера Тиффани Трамп родила первого ребёнка. Девушка опубликовала трогательный чёрно-белый снимок с ножками новорождённого. 31-летняя наследница президента не стала скрывать пол и имя младенца, которого родила от 27-летнего супруга.

«Добро пожаловать в этот мир, наш милый маленький мальчик Александр Трамп Булус. Мы любим тебя безмерно! Спасибо, что ты появился в нашей жизни! 15.05.2025», – подписала фото дочь Трампа.
Фото: Instagram* @tiffanytrump

Напомним, что младшая дочь лидера США родилась в браке с Марлой Мейплз. В 2022 году девушка вышла замуж за миллиардера из Нигерии Майкла Булоса. Возлюбленные поженились в поместье Трампов во Флориде спустя четыре года после знакомства. Первым о скором прибавлении в семье сообщил Дональд ещё в октябре прошлого года. Сама же Тиффани рассказала о беременности только в конце декабря.

Отметим, что это 11-й внук Трампа. Шесть лет назад на свет появился 10-й внук – второй ребёнок Эрика и Лары Трамп. Также у Дональда есть пятеро внуков от сына Дональда Трампа-младшего и ещё трое от старшей дочери Иванки.

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Отар Кушанашвили не смог простить обиды первой жене: «Выставили меня на улицу, лишили общения с сыном»
Шоумен Отар Кушанашвили не смог простить обиды первой жене
16 мая 2025, 07:41

Отар Кушанашвили (Фото: ВКонтакте @o.kushanashvili)

Несмотря на богатую историю личной жизни и множество наследников, Отар Кушанашвили был женат всего один раз. Однако этот опыт стал для шоумена травмирующим, поэтому теперь он и слышать не желает о заключении нового брака.
Но в прошлом году телезвезда всё же сделал исключение. Он женился на Ольге Орловой, с которой много лет жил в гражданском браке. Однако роспись была вынужденной, поскольку с лета 2024 года Кушанашвили борется с онкологией, а в больницу пускают только близких родственников.

Артисту удалось уйти в ремиссию, но осенью его ждёт ещё одна серьёзная операция. Сейчас же 54-летний Кушанашвили продолжает сниматься: он ведёт любимую передачу «КАКОВО?!», в которой открыто излагает мнение о событиях в мире, а также даёт многочисленные интервью и приходит на шоу.

Недавно Кушанашвили побеседовал с экспертом по семейно-родовым сценариям Кристиной Задорой и вспомнил свою первую законную жену, с которой разошёлся на крайне неприятной ноте. Мужчина до сих пор в обиде на женщину, поскольку не может простить ей, что бросила его в трудную минуту.

«Я был женат один раз официально, на Марии Екимовой. Чтобы я еще раз пошел слушать марш Мендельсона, чтобы я еще раз поставил эту закорючку… Я искренне скажу вам: я очень обижен на то, как они обошлись со мной. Они выставили меня на улицу при первых сложностях, которые у меня начались в 2002 году: тогда у меня денег стало меньше, я потерял работу. И ни поддержки, ничего! Я уехал в Москву, снял квартирку, но я был такой злой. Мария Екимова, я удушу тебя при встрече! Я чуть не сдох, когда они меня выгнали. Я был одинок. Я запомнил это на всю жизнь», – заявил Отар.
Однако больше по шоумену ударило не расставание, а невозможность видеть сына.

«Одним из наказаний для меня, человека, который оказался в её глазах недостойным звания её мужа, было то, что они лишили меня общения с сыном. Федь, я тебя жду, я к тебе открыт! Я тебя очень, Федя, жду, очень-очень-очень-очень! И готов ждать бесконечно, пока не увижу тебя, не обниму», – обратился к наследнику телеведущий.
Напомним, что помимо Фёдора у журналиста есть ещё восемь детей от разных женщин – шесть сыновей и три дочери. Отар с гордостью говорит о своих детях и считает продолжение рода смыслом своей жизни.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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