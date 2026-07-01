«Там мужской голос»: Прохор Шаляпин рассказал о неожиданном звонке от Пугачёвой
Прохор Шаляпин получил звонок от Пугачёвой, которая искала миллиардера Прохорова
Прохор Шаляпин поделился историей о неожиданном звонке от Аллы Пугачёвой. В программе «Что о тебе думают?» артист вспомнил этот разговор.
Певец признался, что этот разговор стал для него полной неожиданностью и вывел его из привычного состояния.
«Беру трубку, а там мужской голос: «Алё, Миш, ты?». Я говорю: «Какой Миша, это Прохор Шаляпин». Голос отвечает: «А, ты. Это Алла Борисовна Пугачёва тебе звонит. Наверное, Филипп пошутил: дал мне твой номер, я думала, это Михаил Дмитриевич Прохоров». Я очень резко проснулся. Понял, что это реально мне Алла Борисовна позвонила», — рассказал шоумен.Артист признался, что испытывал неловкость. Он начал приносить извинения за возникшую путаницу. Однако Примадонна отреагировала лаконично: «Ладно, переживёшь» — и сразу завершила разговор, повесив трубку.