«Там мужской голос»: Прохор Шаляпин рассказал о неожиданном звонке от Пугачёвой

01 июля 2026, 22:27

Прохор Шаляпин получил звонок от Пугачёвой, которая искала миллиардера Прохорова

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин поделился историей о неожиданном звонке от Аллы Пугачёвой. В программе «Что о тебе думают?» артист вспомнил этот разговор.





Певец признался, что этот разговор стал для него полной неожиданностью и вывел его из привычного состояния.

«Беру трубку, а там мужской голос: «Алё, Миш, ты?». Я говорю: «Какой Миша, это Прохор Шаляпин». Голос отвечает: «А, ты. Это Алла Борисовна Пугачёва тебе звонит. Наверное, Филипп пошутил: дал мне твой номер, я думала, это Михаил Дмитриевич Прохоров». Я очень резко проснулся. Понял, что это реально мне Алла Борисовна позвонила», — рассказал шоумен.