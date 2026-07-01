«Я ушла от шантажа»: Товстик ответила на обвинения Гордон в безразличии к детям
Елена Товстик ответила Кате Гордон на обвинения в безразличии к детям
Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена ответила на высказывания Кати Гордон. Ранее юрист заявила, что блогерше безразличны собственные дети.
В беседе с «Газетой.Ru» Елена сообщила, что Гордон использует её историю для самопиара. Товстик полагает, что резкие комментарии Екатерины связаны с тем, что та не может смириться с отстранением от бракоразводного процесса с Романом Товстиком.
«Она захотела дальше пиариться на моём горе и истории. Не смогла пережить, что я от неё отказалась, как от юриста-шантажиста», — заявила женщина.В социальных сетях Гордон жёстко прошлась по своей экс-клиентке и по поводу её постов о бывшем муже. Юрист выразила мнение, что Товстикам нет дела до детей, и назвала происходящее «омерзительным».