«Я ушла от шантажа»: Товстик ответила на обвинения Гордон в безразличии к детям

01 июля 2026, 21:23

Елена Товстик ответила Кате Гордон на обвинения в безразличии к детям

Елена Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена ответила на высказывания Кати Гордон. Ранее юрист заявила, что блогерше безразличны собственные дети.





В беседе с «Газетой.Ru» Елена сообщила, что Гордон использует её историю для самопиара. Товстик полагает, что резкие комментарии Екатерины связаны с тем, что та не может смириться с отстранением от бракоразводного процесса с Романом Товстиком.

«Она захотела дальше пиариться на моём горе и истории. Не смогла пережить, что я от неё отказалась, как от юриста-шантажиста», — заявила женщина.