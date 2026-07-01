«Закупились на миллиарды»: Агата Муцениеце сравнила свою дочь с наследницей Бони

01 июля 2026, 22:03

Агата Муцениеце сравнила дочь Мию с дочерью Виктории Бони из-за тяги к покупкам

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Агата Муцениеце заявила, что поведение её 10-летней дочери Мии напоминает ей повадки Анджелины, дочери Виктории Бони. В своём блоге актриса отметила, что девочка хочет совершать покупки.





Сейчас семья находится в Риге, и желание «что-то закупить» появляется не только у Мии, но и у её брата Тимофея и у самой Агаты.

«Я официально считаю, что моя дочь превращается в Анджелишу Бони. <…> И я придумала, что просто дам 500 евро Мие, 500 евро — Тиме, чтобы они сами распределили эти деньги. Чтобы не было такого, что мы закупились на миллиарды. И Мия такая: «Что‑о‑о?» — рассказала многодетная мать.