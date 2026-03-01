«Становятся мишенью для насмешек»: Пластический хирург о преображении Джима Керри
Пластический хирург Мадина Осман рассказала о процедурах Джима Керри
64‑летний Джим Керри снова оказался в центре внимания после появления на красной дорожке премии «Сезар». В соцсетях дошло даже до версий о «двойнике».
Пластический хирург Мадина Осман в комментарии для Woman.ru предположила, что необычный внешний вид актёра может иметь отношение к возможному хирургическому вмешательству. Эксперт отмечает, что публика привыкла к Керри как к артисту с яркой, подвижной мимикой, поэтому его более «замороженное» выражение лица и маскообразность сразу бросились в глаза.
«Я могу предположить, что мы наблюдаем ранний восстановительный период после пластики» , — считает Осман.По её словам, речь может идти о круговой подтяжке лица или эндоскопической подтяжке средней зоны — из‑за неё эта область нередко выглядит более наполненной. Похожий эффект, уточняет врач, дают не только операции, но и инъекции ботокса.
При этом, уверена Осман, в реабилитации мимика часто ограниченная — мышцы ещё не синхронизировались с нервными волокнами. Сохраняются отёчность и скованность движений.
«Восстановление занимает не менее полугода. В этот период знаменитости обычно становятся мишенью для насмешек», — резюмировала она.
