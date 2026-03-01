«Становятся мишенью для насмешек»: Пластический хирург о преображении Джима Керри

01 марта 2026, 22:42

Пластический хирург Мадина Осман рассказала о процедурах Джима Керри

Джим Керри (Фото: кадр из фильма «Лжец-лжец» (1997 г.)

64‑летний Джим Керри снова оказался в центре внимания после появления на красной дорожке премии «Сезар». В соцсетях дошло даже до версий о «двойнике».





Пластический хирург Мадина Осман в комментарии для Woman.ru предположила, что необычный внешний вид актёра может иметь отношение к возможному хирургическому вмешательству. Эксперт отмечает, что публика привыкла к Керри как к артисту с яркой, подвижной мимикой, поэтому его более «замороженное» выражение лица и маскообразность сразу бросились в глаза.





«Я могу предположить, что мы наблюдаем ранний восстановительный период после пластики» , — считает Осман.

«Восстановление занимает не менее полугода. В этот период знаменитости обычно становятся мишенью для насмешек», — резюмировала она.