«Я дал слово сыну»: Отец Егора Бероева прокомментировал его повторный брак

02 марта 2026, 13:04

Отец Егора Бероева высказался о браке сына с 21-летней балериной

Егор Бероев (Фото: кадр из фильма «Мамы»)

Отец актёра Егора Бероева, Вадим Михеенко, нарушил молчание и прокомментировал женитьбу сына в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.





Выяснилось, что Бероев не пригласил отца на торжество. По словам Михеенко, между ним и Егором существует уговор не обсуждать личную жизнь артиста в прессе.

«Я дал слово своему сыну не разговаривать на темы, касающиеся его. Мужик сказал — мужик сделал», — заявил Михеенко, отвечая на вопросы журналистов.