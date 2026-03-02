«Я дал слово сыну»: Отец Егора Бероева прокомментировал его повторный брак
Отец Егора Бероева высказался о браке сына с 21-летней балериной
Отец актёра Егора Бероева, Вадим Михеенко, нарушил молчание и прокомментировал женитьбу сына в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.
Выяснилось, что Бероев не пригласил отца на торжество. По словам Михеенко, между ним и Егором существует уговор не обсуждать личную жизнь артиста в прессе.
«Я дал слово своему сыну не разговаривать на темы, касающиеся его. Мужик сказал — мужик сделал», — заявил Михеенко, отвечая на вопросы журналистов.Напомним, 48-летний актёр недавно женился во второй раз. Его избранницей стала 21-летняя актриса и балерина Анна Панкратова. Пара познакомилась во время кастинга в хореографическом колледже, где девушка получила главную роль в режиссёрском дебюте Бероева — фильме «Кукла».
Свадьба состоялась весной 2026 года, спустя несколько месяцев после развода актёра с Ксенией Алфёровой, с которой он прожил 20 лет. Сам Бероев отказывается от комментариев на тему перемен в личной жизни.