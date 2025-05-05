Нарисованный глаз, пластика и долги по ЖКХ: как живет «марсианка» Жанна Агузарова и почему Пугачева не пустила ее на сцену

В свое время Жанна Агузарова стала голосом целого поколения молодежи. «Марсианка» вдохновляла советских девушек и юношей на эксперименты с внешностью. Однако годы прошли и сейчас некогда эпатажная певица сильно изменилась. По мнению бывших поклонников, Жанна превратилась в «самого настоящего фрика», про которого практически забыла публика. В настоящее время артистка ведет затворнический образ жизни и не может даже оплатить коммунальные услуги. Подробнее — в материале «Радио 1».