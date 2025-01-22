«Я не красавица, но натуральная»: Мари Краймбрери — о пластических операциях

Мари Крймбрери (Фото: соцсети)
32-летняя певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) опровергла приписываемые ей пластические операции. Она заявляет, что не стала бы скрывать или стыдиться этого.
Мари рассказала в подкасте «ВКАТИТ!», что в детстве не считала себя красоткой, хотя была всегда уверена в себе.
Мари изменила внешность, избавившись от лишних килограммов, а также благодаря качественному уходу за собой. При этом, когда она подкрашивает губы помадой, ей приписывают использование ботокса. Мари уверяет. Что не делала ни одной пластики, просто умеет красиво очерчивать контур, как и многие, кто грамотно пользуется косметикой.
В прошлом году исполнительница хита «Пряталась в ванной» подтвердила, что встречается с Давидом Манукяном, победителем шоу «Звездные танцы».
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«Я была больше на 20 килограммов, с тонкими бровями, жиденькими неухоженными черными волосами... У меня очень кривые зубы от природы. Из-за такого пухляша на лице казалось, что у меня очень маленькие губки. И вот с этим всем я была очень уверена в себе. Почему? Я не могу понять», — сообщила Краймбрери.
Мари изменила внешность, избавившись от лишних килограммов, а также благодаря качественному уходу за собой. При этом, когда она подкрашивает губы помадой, ей приписывают использование ботокса. Мари уверяет. Что не делала ни одной пластики, просто умеет красиво очерчивать контур, как и многие, кто грамотно пользуется косметикой.
В прошлом году исполнительница хита «Пряталась в ванной» подтвердила, что встречается с Давидом Манукяном, победителем шоу «Звездные танцы».
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Александр Бойцов