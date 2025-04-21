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«Я скучаю»: сбежавший Панин* заявил о желании приехать в Россию

Алексей Панин* заявил о желании вернуться в Россию на неделю
Алексей Панин* (Фото: Инстаграм** @alexeypaninn)

Алексей Панин* (Фото: Инстаграм** @alexeypaninn)

Актер Алексей Панин* выразил желание посетить Россию. Фрагменты его интервью были опубликованы в Telegram-канале «Хуже и не скажешь».
«Я скучаю по местам своего детства. Очень жаль, что не могу вернуться в свою родную деревню. Хотел бы провести там несколько дней. Мечтаю приехать в Россию на недельку», – отметил артист.
Прокуратура Москвы сообщила, что Панин был заочно приговорен к шести годам колонии общего режима. В октябре 2022 года он опубликовал текст, в котором оправдывал теракт на Крымском мосту и положительно оценивал данный акт агрессии.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**запрещён в РФ
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«Получили по соплям»: ВСУ не стали соблюдать пасхальное перемирие, предложенное РФ
Военэксперт Тимошенко: Зеленский во время перемирия сделал всё, что не нужно
21 апреля 2025, 17:42

Фото: iStock/Alex Kochev

Украинская сторона продолжала обстрелы российских территорий во время объявленного Россией пасхального перемирия, кроме того, ВСУ пытались вторгнуться в Белгородскую область. Об этом заявил полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко.
«Зеленский получил сутки с лишним на ротацию войск, подвоз боеприпасов и вооружения. Явно ему не куличи подвезли. Также противник попытался влезть в Белгородскую область, и они получили по соплям. В общем, всё, что делать не нужно было, если он хочет мира, он сделал», — заявил Тимошенко в беседе с Life.ru.

По его словам, ни Зеленский, ни руководства стран Запада не хотят мира. Тимошенко также отметил, что пасхальное перемирие, предложенное Россией, было проигнорировано.

Напомним, 19 апреля президент России Владимир Путин в ходе общения с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. При этом глава государства призвал российские войска быть готовыми к возможному отражению атак со стороны ВСУ, но самим полностью остановить удары.

Перемирие вступило в силу в 18:00 19 апреля.

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#украина
#зеленский
#вооружения
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Путин: Россия рассмотрит предложение о моратории на удары по гражданским объектам
21 апреля 2025, 17:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости проанализировать предложение не наносить удары по гражданским объектам.
«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться», — цитирует слова главы государства ТАСС.
Напомним, что 18 апреля истёк 30-дневный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новых указаний от верховного главнокомандующего Путина не было.

Восемнадцатого марта президент США Дональд Трамп предложил Украине и России отказаться на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно отреагировал на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение остановить атаки на энергообъекты. Однако, по информации Минобороны, Киев неоднократно нарушал мораторий.

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«Сказала, что у нее нет возможности»: Лолита отказалась помочь бойцу СВО после отмены концертов
Бородин сообщил об отказе Лолиты помочь бойцу СВО с протезом
21 апреля 2025, 16:22

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что певица Лолита Милявская отказалась оказать помощь участнику специальной военной операции. Его слова приводит издание «Страсти».
По словам Бородина, накануне он общался с Лолитой, которая жаловалась на отмену своих выступлений в российских городах. В ответ он призвал артистку оказать финансовую поддержку одному из бойцов СВО, нуждающемуся в протезах.

«Она сказала, что не может помочь. Ее позиция понятна», — заявил Бородин.
Он также отметил, что многие артисты избегают публичной поддержки участников СВО из страха перед западными санкциями или потерей двойного гражданства.

«Лолита говорила, что кому-то помогает, но это остается незамеченным. Говорить можно много», — добавил он.
Общественник подчеркнул, что россияне не хотят видеть на сцене тех артистов, которые получают многомиллионные гонорары, но не оказывают помощь нуждающимся.

«Лолита, по сути, проукраинская, хотя и делает вид, что поддерживает Россию. Общество отказывается от нее. Это не государственное решение, а воля граждан», — объяснил Бородин.

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Тур по монастырям и статус примерной жены: На что готова Анастасия Ивлеева после «голой вечеринки» для возвращения на ТВ
21 апреля 2025, 16:10

Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@nastyaivleeva)

Телеведущая Настя Ивлеева, организовавшая в декабре 2023 году «голую вечеринку» изрядно подмочила себе имидж и была вынуждена залечь на дно, до стабилизации ситуации.
С тех пор в жизни опальной звезды произошло много изменений, но всё ли является правдой или это только работа пиар-менеджеров, пытающихся вернуть популярность блогера? Подробности читайте в материале «Радио 1».

«Пир во время чумы»


Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)

В ночь на 21 декабря 2023 года состоялась прогремевшая на всю страну «голая вечеринка», организованная Анастасией Ивлеевой. Среди приглашённых были замечены такие знаменитости, как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза и Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган и многие другие известные люди отечественного шоу-бизнеса. Фотографии артистов в откровенных нарядах вызвали широкий общественный резонанс.

«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это», — написала тогда Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

С позицией главы Лиги безопасного интернета тогда согласились многие. Мария Кожевникова провела параллель между голой вечеринкой, организованной блогером, и пиром во время чумы. Она отметила, что люди сами сделали популярными и возвели в ранг «звёзд» большинство участников этого скандального мероприятия.

После скандала


Некоторые знаменитости, чтобы сохранить свою репутацию и доходы, были вынуждены многократно приносить извинения за участие в мероприятии. И многим удалось сгладить углы и остаться в свете софитов, но не Ивлеевой.

На Анастасию, как на организатора, обрушилась самая большая волна хейта. Сразу после вечеринки она, как и многие, пыталась оправдаться, обещала передать все вырученные деньги на благотворительность, но всё оказалось тщетно. Имя Ивлеевой было вычеркнуто из списков амбассадоров Тинькофф Банка и МТС, а лицо блогера пропало с рекламных щитов и экранов ТВ.

Образ пай-девочки


Настя Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)

Когда стало понятно, что слова раскаяния Ивлеевой не работают, она сменила тактику и начала заниматься благотворительной деятельностью. Вслед за этим последовала пропаганда правильных ценностей.

Помимо этого, она претерпела и внешние изменения: её образ полностью преобразился, она перестала использовать яркий макияж, стала вести себя сдержанно и даже в некоторой степени блаженно как на публике, так и в социальных сетях. Она неоднократно выражала свою поддержку специальной военной операции, посещала Донбасс и стала значительно ближе к церкви.

В свой отпуск 2024 года бывшая телеведущая устроила тур по храмам и монастырям российских городов. Не обошлось без перемен и в личной жизни. В декабре прошлого года она внезапно заявила, что вышла замуж. Ее супругом стал ведущий телеканала «Культура» Филипп Бегак.

Но публика все еще не верит в искренность преображения Ивлеевой, многие и брак с внуком советского писателя Юлиана Семенова и правнуком детской писательницы Натальи Кончаловской назвали фикцией.

В другой стране без «масок»


Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@ nastyaivleeva)

В этом году Анастасия Ивлеева улетела с супругом в Оман. В личном блоге появились привычные публике фото с «винишком» и загорелыми ножками. Также на фото с отдыха подписчики рассмотрели новую грудь блогера. Слухи о том, что звезда сделала маммопластику, появились в конце декабря 2024 года. Сама Ивлеева не комментировала сплетни.

«Теперь смело могу сказать, что арабская кухня попала в мой топ-3! За время отдыха я прибавила три килограмма», — написала Анастасия в соцсети.

Многие уже сделали вывод, что причиной увеличения веса стала не местная кухня, а предстоящее пополнение в молодой семье, этим же некоторые объяснили и шикарно выглядящую грудь, и изменения в лице.

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«Интимные отношения»: Писториус сделал странное заявление о немецком оружии
Глава МО ФРГ Борис Писториус заявил об интимных отношениях немцев с оружием
21 апреля 2025, 14:31

Фото: iStock/Bet_Noire

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что непонятно, когда у немцев сложились такие интимные отношения с оружием.
«Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием», — приводит слова министра издание The Telegraph.
По словам Писториуса, ни одно другое государство не устраивает такие публичные обсуждения, касающиеся отправки вооружения на Украину, как Германия.

Высказыванию Писториуса предшествовало заявление лидера блока ХДС/ХСС и будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине допустима. При этом, по его словам, условия поставки должны быть согласованы с европейскими партнёрами. В свою очередь Писториус сообщил, что существует много аргументов против подобного шага.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва будет расценивать атаку немецкими ракетами Taurus на любые российские объекты как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

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