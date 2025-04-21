«Я скучаю»: сбежавший Панин* заявил о желании приехать в Россию

Алексей Панин* (Фото: Инстаграм** @alexeypaninn)
Актер Алексей Панин* выразил желание посетить Россию. Фрагменты его интервью были опубликованы в Telegram-канале «Хуже и не скажешь».
«Я скучаю по местам своего детства. Очень жаль, что не могу вернуться в свою родную деревню. Хотел бы провести там несколько дней. Мечтаю приехать в Россию на недельку», – отметил артист.Прокуратура Москвы сообщила, что Панин был заочно приговорен к шести годам колонии общего режима. В октябре 2022 года он опубликовал текст, в котором оправдывал теракт на Крымском мосту и положительно оценивал данный акт агрессии.
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*признан Минюстом РФ иноагентом, включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**запрещён в РФ
Анастасия Хохлова