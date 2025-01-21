Вован из «Реальных пацанов» заключил мирное соглашение с экс-супругой

Владимир Селиванов (Фото: соцсети)
Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов и его экс-жена Виктория Маркина заключили мировое соглашение. Бывшие супруги решили, с кем будет жить 7-летняя дочь Ева, а еще определились с размером алиментов, сообщило издание «Super.ru»
Мировое соглашение Владимира Селиванова и Виктории Маркиной утвердил Симоновский районный суд Москвы.
Защитник не стал разглашать сумму алиментов. Кормов уточнил, что девочка будет жить с матерью. Отмечалось, что Селиванов видится с ребенком — бывшая жена не препятствует общению отца с девочкой.
Ранее сообщалось, что певицу Анну Седокову допросили как свидетеля по делу о суициде её бывшего мужа Яниса Тиммы. Так как реального уголовного дела нет, Анну не вызывали на официальный допрос, её лишь попросили рассказать о случившемся.
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«Результатом сегодняшнего заседания явилось заключение мирового соглашения», — обратил внимание адвокат Маркиной Иван Кормов.
Защитник не стал разглашать сумму алиментов. Кормов уточнил, что девочка будет жить с матерью. Отмечалось, что Селиванов видится с ребенком — бывшая жена не препятствует общению отца с девочкой.
«Как ребенок захотел, так все и случилось», — добавил адвокат.
Ранее сообщалось, что певицу Анну Седокову допросили как свидетеля по делу о суициде её бывшего мужа Яниса Тиммы. Так как реального уголовного дела нет, Анну не вызывали на официальный допрос, её лишь попросили рассказать о случившемся.
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Ольга Енгалычева