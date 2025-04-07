Таролог раскрыл будущее Лепса и его 19-летней любовницы Авроры

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)
Звездная пара Григория Лепса и 19-летней Авроры Киба не перестает собирать вокруг себя слухи и сплетни.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что пару ждет разлад и расставание.
Однако расклад на будущее их отношений в 2025 году, по словам таролога, заставляет задуматься.
Он предположил, что пара расстанется, но продолжит поддерживать отношения для того, чтобы дольше оставаться в информационном поле СМИ.
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«Так же расклад карт показывает, что ни Аврора к Григорию, ни Григорий к Авроре не испытывает тёплых любовных чувств. Чувства друг к другу у них скорее нейтральны», — сказал он.
Однако расклад на будущее их отношений в 2025 году, по словам таролога, заставляет задуматься.
«Дело в том, что все пять выпавших карт относятся к масти Пентаклей (масть Монет), что бывает редко. Это говорит о том, что пара может продолжить поддерживать видимость отношений ради карьеры. Особенно на это указывает Восьмёрка Пентаклей, которая как раз говорит о рабочих отношениях. Также три карты из этого расклада — Паж Пентаклей, Дама Пентаклей и Семёрка Пентаклей — сигнализируют о малой заинтересованности пары друг в друге, как в любовниках и супругах», — объяснил эксперт.
Он предположил, что пара расстанется, но продолжит поддерживать отношения для того, чтобы дольше оставаться в информационном поле СМИ.
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Анастасия Панченко