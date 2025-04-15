Тарзан признался, зачем надел женское платье

Тарзан и Наталья Королёва (Фото: Telegram @korolevastar)
Недавно супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, вышел в свет в женской одежде и устроил фотосессию. Психолог Наталья Наумова рассказала, что заставило мужчину сделать это.
«Тарзан, как мы все знаем, в прошлом занимался довольно откровенными танцами. И, например, в его случае оголение тела не расценивается как что-то провокационное или неожиданное. Это, как многие сказали бы, вполне в духе его рода деятельности. Но вот когда мужчины брутального типа перевоплощаются в женский образ, конечно, это вызывает куда больше вопросов», — сказала Наумова в беседе с Общественной Службой Новостей.
По её словам, Тарзан просто решил таким образом привлечь к себе внимание публики. Психолог отметила, что ему это удалось, раз все это начали обсуждать.
Артисты часто делают странные вещи для того, чтобы их имена чаще звучали в СМИ, добавила Наумова. При этом она выразила уверенность в том, что облачение Тарзана в женскую одежду вряд ли станет частым явлением.
Сам же Глушко заявил изданию, что надел платье ради прикола.
«Это был всего лишь прикол. И было очень давно, не знаю, кто и откуда откопал этот снимок», — отметил Тарзан.
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Элина Позднякова