«Где‑то перебрала»: Анастасия Решетова призналась, что хочет уменьшить грудь
Анастасия Решетова заявила о намерении уменьшить грудь после родов
Первая вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова в эфире кулинарного шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой рассказала о своём опыте пластических операций.
30-летняя модель призналась, что сделала увеличение груди и теперь сожалеет об этом решении.
«В последнее время я чувствую себя очень привлекательной и сексуальной без всего этого. Честно говоря, хочу и грудь сделать меньше. Я сейчас рожу второго ребёнка и сделаю меньше грудь», — заявила Анастасия.Кроме того, знаменитость вернула губам натуральную форму. Она пояснила, что осознала: когда-то перестаралась с объёмами. Модель пересмотрела свои фото до 18 лет и поняла, что была красивой и без изменений.
«Просто мне кто‑то внушил, и я повелась. А потом верхняя губа оказалась вывернута, и я подумала, что где‑то перебрала. Мне стало некомфортно с пухлыми губами», — призналась девушка.Ранее Анастасия Решетова рассказала о воспитании сына без рэпера Тимати. По её словам, ей непросто в воспитании ребёнка.