«Ждала»: Ксения Собчак высказалась о новой сумке-еже с булавками от Dior

09 мая 2026, 12:46

Ксения Собчак сняла обзор на сумку Dior в форме ежа с декоративной игольницей

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высмеяла новую сумку-ежа с декоративными булавками от французского дома Dior. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.





Собчак сняла обзор на необычный аксессуар бренда. Дизайнеры выполнили изделие в форме ежа с металлическим носом-кнопкой. На спине сумки располагается декоративная игольница, куда дизайнеры воткнули булавки с жемчужными наконечниками.

«Я прямо ждала, когда же Джонатан что-то подобное создаст для Dior! Однозначно #вещьдня. Что думаете, брать этого ежа в компанию к моему ежу JW Anderson?» — написала журналистка.