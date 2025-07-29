Ангар с отходами и картоном загорелся в деревне Лепсари Ленинградской области
Пожар произошел в складском ангаре в деревне Лепсари Ленинградской области. Осуществляется оперативное тушение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Возгорание охватило цельнометаллический ангар площадью 1 200 кв. м в промзоне «Спутник».
«Пожар произошел по адресу: Всеволожский р-н, д. Лепсари, промзона «Спутник», 4-я линия, 5-й проезд», — уточнили в пресс-службе МЧС.Внутри помещения хранились картон и бытовые отходы, высокая загрузка которыми осложняет тушение. Предварительно, пострадавших нет.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
Вечером 29 июля сообщалось, что в Ясном проезде случилось чрезвычайное происшествие. Недалеко от местного отделения полиции на северо-востоке столицы вспыхнул пожар. Возгорание произошло на территории реконструируемой школы. Установлено, что пожар охватил 4 строительные бытовки, находящиеся на школьном участке.