«Успел отсидеть»: Невеста Гуфа поделилась ностальгическим видео о прошлом рэпера

Алексей Долматов (Фото: ВКонтакте @аguf_club)
Разият Салахова, невеста известного рэпера Гуфа (Алексея Долматова), опубликовала трогательное видео в социальных сетях, которое вызвало бурю обсуждений среди поклонников.
В ролике, смонтированном из архивных кадров, девушка показала моменты из жизни Гуфа и себя в 2003 году, задав вопрос: «Почему мы не встретились раньше?». Салахова, которая младше Гуфа на 19 лет, сама ответила на свой вопрос с юмором.
Разият родилась в Махачкале в 1998 году и переехала в Саратов для учёбы на медика. Она познакомилась с Гуфом в декабре 2023 года, вскоре после этого они стали парой.
Фанаты рэпера знают о его непростой истории — в 1999 году он провёл полгода в Бутырской тюрьме за хранение наркотиков. С тех пор Гуф не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Последний инцидент произошёл осенью 2024 года, когда против него возбудили уголовное дело за грабёж с применением насилия.
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«Он уже успел отсидеть, когда мне было два года», — отметила она.
Разият родилась в Махачкале в 1998 году и переехала в Саратов для учёбы на медика. Она познакомилась с Гуфом в декабре 2023 года, вскоре после этого они стали парой.
Фанаты рэпера знают о его непростой истории — в 1999 году он провёл полгода в Бутырской тюрьме за хранение наркотиков. С тех пор Гуф не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Последний инцидент произошёл осенью 2024 года, когда против него возбудили уголовное дело за грабёж с применением насилия.
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Дарья Осипова